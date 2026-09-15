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تخلیه ۲۳ خدمه نفتکش ال گایا

مرکز امنیت دریایی عمان از نجات ۲۳ نفر از خدمه نفتکش «ال گایا» توسط نیروی دریایی این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۹۳
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انفجار نفتکش

به گزارش تابناک؛ مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد که روند انتقال نفتکش «ال گایا» که هدف حمله قرار گرفته است، به یکی از بنادر در حال پیگیری و انجام است.

طبق گزارش الجزیره، این مرکز افزود: نیروی دریایی عمان ۲۳ نفر از خدمه نفتکش الگایا را خارج کرده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دو فرد مفقود شده در حال انجام است.

شامگاه دوشنبه فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نوشت: «سوپر نفتکش «ال گایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقه ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد؛ تلاش برای مهار آتش بی نتیجه بوده و کل نفتکش در شعله‌های آتش گرفتار شده است. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل ما می‌باشد.»

منبع: فارس

 

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نفتکش ال‌گایا سوپرنفتکش مین دریایی
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