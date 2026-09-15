کنایه جنجالی دبیر به تراستیها در ماجرای معدن
به گزارش تابناک؛ علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درباره دریافت مجوز اکتشاف معدن برای فدراسیون کشتی گفت: شبکه اسراییلی و به درد نخور اینترنشنال با کارشناسان دوزاریاش و یکسری آدم فریب خوردهی داخلی بدون آنکه چیزی بدانند خبری را بیرون میدهند. من آدم باج بده نیستم و مردم من را اینجا گذاشتهاند. یمن را ببینید، خدا میگوید جهاد کن، وعده الهی محقق میشود.
وی افزود: اول اینکه برای فدراسیون کشتی است و دوم اینکه در اساسنامه فدراسیون کشتی - که دوستان خودشان مصوب کردهاند - فدراسیون کشتی میتواند کار اقتصادی و ساخت و ساز بکند. مگر دستگاههای دیگر کار اقتصادی نمیکنند؟ چطور وقتی ساخت و ساز میکنم گیر نمیدهند، اما برای معدن، چون باج ندادهام این کارها را میکنند؟ هنوز یک ورقه است و اتفاقی نیفتاده، اما تا آخر به کسی باج نمیدهم.
چرا وقتی تراستیها میگیرند کسی اعتراض نمیکند؟
رییس فدراسیون کشتی ادامه داد: نزدیک ۳ یا ۴ سال است که فدراسیون کشتی این موضوع را دنبال کرده است. مو به مو وزارت صمت ما را کشت و تمام موارد انجام شده است. بخش خصوصی و سلبریتیها گرفتند هیچکس هیچ حرفی نزد، اما فدراسیون کشتی که مال دولت است و از جیب دولت به دولت است را میزنند. فقط به خاطر اینکه علی دبیر به کسی باج نمیدهد این کارها را میکنند. خیلی جالب است، اگر سلبریتی و تراستیها این کارها را بکنند کسی کاری ندارد، اما علیه فدراسیون کشتی که مال مردم و دولت است این کارها را میکنند. چقدر آدمهای کوچکی هستند. این کارها را میکنند و من هم به آنها دوزاری و به درد نخور میگویم.
دبیر تصریح کرد: همه مراحل گام به گام طی شده و هنوز هم یک ورقه است و هیچ اتفاقی نیفتاده است. هنوز کلی کار دارد، سکته نکنید، ریالش از آن به شما نمیرسد و مال مردم و جامعه کشتی است. یکی نوشته بود رانت که از دیدن این حرف دلم شکست. مرد مومن! جامعه کشتی به همراه خانوادههایشان ۷، ۸ تا ۱۰ میلیون نفر میشوند. جامعه ۱۰ میلیونی میشود رانت؟ خجالت بکش! ۸۳ درصد مدالهای ورزش برای کشتی است. تو با این حرف به همه قهرمانان جهان و المپیک توهین میکنی. کارشناس کوچک و دوزاری که حرف میزند بداند من صد سال مثل قبلیها، پول به شما ضد انقلابها نمیدهم که برایتان هتل بگیرند و پول زور بدهم.
از من هیچ آبی برای ضدانقلابها گرم نمیشود
رییس فدراسیون کشتی افزود: از من هیچ آبی برای ضدانقلابها گرم نمیشود. خیالتان جمع باشد، بجنگید، تا آخر هستم. کم نمیآورم و جلوی شما گردنکلفت هم هستم. این موضوع حق جامعه کشتی است. چه آدمهای بزرگی در کشتی هستند که پول اجاره خانه ندارند. پارسال عملکرد مالی فدراسیون کشتی ۱۸۷۵ میلیارد تومان بوده که وزارت ورزش ۱۲۰ میلیارد به ما داده است. ما از کجا دربیاوریم؟ آنها را نمیبینند، اما چون برای معدن چیزی به آنها نمیرسد این حرفها را میزنند. من به بخش خصوصی اعتقاد دارم، اما اعتقادی به رانت و رشوه ندارم. بروند شلوع کنند، همه چیز آن درست بوده و فدراسیون کشتی مال مردم و دولت است. جالب است از دولت به دولت است آنقدر شلوغش میکنند.
از انتشاردهنده خبر معدن شکایت کردهایم
دبیر در ادامه با اشاره به هزینههای بالای فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: ما باید یک جوری هزینهها را دربیاوریم. ما قهرمان بزرگ داریم که جهاز دخترش را ندارد بدهد. من همینطور باید بنشینم؟ اینها روزی افتخارآفرینی کردهاند و برای جمهوری اسلامی و مردم هستند. در اساسنامه به ما اجازه فعالیت اقتصادی داده شده که تایید وزارت ورزش، کمیته المپیک، اتحادیه جهانی کشتی و IOC را دارد. ما از کسی که این خبر را بیرون داده شکایت کردهایم و باید بگوید از چه کسی خبر را گرفته است. ما متاسفانه جاسوس داریم. یا از وزارت صمت بیرون رفته که حداقل باید خبر درست بیرون میرفت. همه موارد مو به مو اجرا شده و صلاحیتها طی شده است. چطور سلبریتی صلاحیت دارد، اما فدراسیون کشتی ندارد؟ به نان حلال اعتقاد دارم و حاضر نیستم به هر قیمتی هر پولی وارد خزانه فدراسیون شود. مراقبم و حواسم به این مسائل است.
منبع: ایسنا