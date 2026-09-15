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درخواست گودرزی برای افزایش حقوق نیروهای مسلح

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از دولت خواست درباره افزایش حقوق نیروهای مسلح تصمیم‌گیری کند و گفت: در مواردی که نیاز به موافقت و حمایت مجلس است، دولت لایحه ارائه کند؛ مجلس نیز با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۹۰
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گودرزی

به گزارش تابناک؛ عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش حقوق نیرو‌های مسلح گفت: رئیس جمهور و معاون برنامه و بودجه ایشان در خصوص افزایش حقوق نیرو‌های مسلح و کمک به معیشت این قشر عزیز و فداکار و وفادار به انقلاب اسلامی و جان‌فدای ایران، تصمیم بگیرند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: هر کجا موافقت و حمایت مجلس نیاز است لایحه بدهند مجلس با اعتقاد و تمام قد حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما مدیون نیرو‌های مسلح هستیم، بیان کرد: نیرو‌های مسلح ما از عزیزترین و پرکارترین اقشار این کشورند و ما باید برایشان سنگ تمام بگذاریم، چون آنها برای دفاع از ناموس و دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان ایران، سنگ تمام می‌گذارند.

گودرزی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح جان‌فدای ایران هستند پس ما مسئولان باید جان‌فدای آنها باشیم، عنوان کرد: هزینه برای نیرو‌های مسلح سرمایه گذاری برای امنیت و پیشرفت کشور است. از آقای مسعود پزشکیان رییس جمهور، از محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و از پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا دارم در تحقق این مهم جانانه اهتمام نمایند بدون تردید آحاد مردم قدردان این تصمیم و اقدام خواهند بود.

منبع: فارس

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عباس گودرزی هیئت رئیسه مجلس افزایش حقوق نیروهای مسلح
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