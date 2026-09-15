درخواست گودرزی برای افزایش حقوق نیروهای مسلح
به گزارش تابناک؛ عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش حقوق نیروهای مسلح گفت: رئیس جمهور و معاون برنامه و بودجه ایشان در خصوص افزایش حقوق نیروهای مسلح و کمک به معیشت این قشر عزیز و فداکار و وفادار به انقلاب اسلامی و جانفدای ایران، تصمیم بگیرند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: هر کجا موافقت و حمایت مجلس نیاز است لایحه بدهند مجلس با اعتقاد و تمام قد حمایت و پشتیبانی میکند.
وی با تاکید بر اینکه ما مدیون نیروهای مسلح هستیم، بیان کرد: نیروهای مسلح ما از عزیزترین و پرکارترین اقشار این کشورند و ما باید برایشان سنگ تمام بگذاریم، چون آنها برای دفاع از ناموس و دین و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان ایران، سنگ تمام میگذارند.
گودرزی با بیان اینکه نیروهای مسلح جانفدای ایران هستند پس ما مسئولان باید جانفدای آنها باشیم، عنوان کرد: هزینه برای نیروهای مسلح سرمایه گذاری برای امنیت و پیشرفت کشور است. از آقای مسعود پزشکیان رییس جمهور، از محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و از پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا دارم در تحقق این مهم جانانه اهتمام نمایند بدون تردید آحاد مردم قدردان این تصمیم و اقدام خواهند بود.
منبع: فارس