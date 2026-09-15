درخواست گودرزی برای افزایش حقوق نیروهای مسلح

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از دولت خواست درباره افزایش حقوق نیروهای مسلح تصمیم‌گیری کند و گفت: در مواردی که نیاز به موافقت و حمایت مجلس است، دولت لایحه ارائه کند؛ مجلس نیز با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش حقوق نیرو‌های مسلح گفت: رئیس جمهور و معاون برنامه و بودجه ایشان در خصوص افزایش حقوق نیرو‌های مسلح و کمک به معیشت این قشر عزیز و فداکار و وفادار به انقلاب اسلامی و جان‌فدای ایران، تصمیم بگیرند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: هر کجا موافقت و حمایت مجلس نیاز است لایحه بدهند مجلس با اعتقاد و تمام قد حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما مدیون نیرو‌های مسلح هستیم، بیان کرد: نیرو‌های مسلح ما از عزیزترین و پرکارترین اقشار این کشورند و ما باید برایشان سنگ تمام بگذاریم، چون آنها برای دفاع از ناموس و دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان ایران، سنگ تمام می‌گذارند.

گودرزی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح جان‌فدای ایران هستند پس ما مسئولان باید جان‌فدای آنها باشیم، عنوان کرد: هزینه برای نیرو‌های مسلح سرمایه گذاری برای امنیت و پیشرفت کشور است. از آقای مسعود پزشکیان رییس جمهور، از محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و از پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا دارم در تحقق این مهم جانانه اهتمام نمایند بدون تردید آحاد مردم قدردان این تصمیم و اقدام خواهند بود.

منبع: فارس