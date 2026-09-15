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چهره سوپرانقلابی: الاغ! اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟
پس از آنکه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به یک روحانی به صراحت یادآور شد که مدیران دولت رئیسی ترک فعل نکردند، بلکه جرم مرتکب شدند، رسانههای این جریان با انتشار مطلبی قاضی القضات را متهم به وحدت شکنی کردند. حالا ویدیویی از مهدی جمشیدی از عناصر سوپرانقلابی تلویزیون و از نویسندگان همین وب سایتها وایرال شده که میگوید: «الاغ، اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟ این چه وحدتیه که در آن مفسد اقتصادی هم میگنجه؟» نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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امسال ایشان خود واقعیشونو دارن نشون میدن.دقیقا همینن. همینقدر بی ادب و بی فرهنگ
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
با اینکه خیلی خیلی بی ادبانه بیان کردن و کلا از ایشون خوشم نمیاد. ولی حرفشون 100 درسته به نظرم
متاسفانه امثال ایشان و نیز تعدادی افراد ملبس به لباس روحانیت در فضای مجازی مبادرت به فحاشی و استفاده از کلمات رکیک کرده و خود را به عنوان حزب اللهی و سوپر انقلابی جا زده وقصد بدنام کردن افراد مومن را دارند. آیا وقت آن نرسیده نیروهای امنیتی و پلیس فتا به این مهم ورود کرده و ماهیت آنان را برملا کند. این افراد به عنوان دفاع از رهبر و جریان انقلابی قصد ضربه زدن دارند