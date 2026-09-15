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کد خبر:۱۳۹۴۴۸۶
کد خبر:۱۳۹۴۴۸۶
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نظرات: ۵
نبض خبر

چهره سوپرانقلابی: الاغ! اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟

پس از آنکه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به یک روحانی به صراحت یادآور شد که مدیران دولت رئیسی ترک فعل نکردند، بلکه جرم مرتکب شدند، رسانه‌های این جریان با انتشار مطلبی قاضی القضات را متهم به وحدت شکنی کردند. حالا ویدیویی از مهدی جمشیدی از عناصر سوپرانقلابی تلویزیون و از نویسندگان همین وب سایت‌ها وایرال شده که می‌گوید: «الاغ، اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟ این چه وحدتیه که در آن مفسد اقتصادی هم میگنجه؟» نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر چای دبش سید رضا فاطمی امین سید جواد ساداتی نژاد ویدیو وحدت سوپرانقلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
8
7
پاسخ
امسال ایشان خود واقعیشونو دارن نشون میدن.دقیقا همینن. همینقدر بی ادب و بی فرهنگ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
ادب نداره و حرفش درسته. فرمش داغونه ولی محتوا عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
2
13
پاسخ
درست میگه خب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
10
پاسخ
با اینکه خیلی خیلی بی ادبانه بیان کردن و کلا از ایشون خوشم نمیاد. ولی حرفشون 100 درسته به نظرم
تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
3
5
پاسخ
متاسفانه امثال ایشان و نیز تعدادی افراد ملبس به لباس روحانیت در فضای مجازی مبادرت به فحاشی و استفاده از کلمات رکیک کرده و خود را به عنوان حزب اللهی و سوپر انقلابی جا زده وقصد بدنام کردن افراد مومن را دارند. آیا وقت آن نرسیده نیروهای امنیتی و پلیس فتا به این مهم ورود کرده و ماهیت آنان را برملا کند. این افراد به عنوان دفاع از رهبر و جریان انقلابی قصد ضربه زدن دارند
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