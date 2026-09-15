چهره سوپرانقلابی: الاغ! اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟

پس از آنکه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به یک روحانی به صراحت یادآور شد که مدیران دولت رئیسی ترک فعل نکردند، بلکه جرم مرتکب شدند، رسانه‌های این جریان با انتشار مطلبی قاضی القضات را متهم به وحدت شکنی کردند. حالا ویدیویی از مهدی جمشیدی از عناصر سوپرانقلابی تلویزیون و از نویسندگان همین وب سایت‌ها وایرال شده که می‌گوید: «الاغ، اسم مفسد اقتصادی رو گفتن هم خلاف وحدته؟ این چه وحدتیه که در آن مفسد اقتصادی هم میگنجه؟» نظرتان را با ما در میان بگذارید.