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چرا برخی بی‌دلیل جذاب به نظر می‌رسند؟

در بیشتر اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، تمرکز مخاطب فقط بر تصاویر استاتیکِ نامزدها معطوف می‌شود. اما هر فرد را به عنوان یک کل یکپارچه باید در نظر بگیریم و شوخ‌طبعی همان گمشده‌ای است که می‌تواند ورق را برگرداند و فردی را که در نگاه اول نادیده گرفته شده بود، در مرکز توجه قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۸۳
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جذابیت

به گزارش تابناک؛ جذابیت طبیعی تنها به ساختار هندسی چهره یا تیپ ظاهری محدود نمی‌شود و حس شوخ‌طبعی اثرگذاری بسیار عمیق‌تری در جذب دیگران دارد. وقتی فردی می‌تواند در موقعیت‌های مختلف لبخند بر لبان دیگران بنشاند، ناخودآگاه لایه‌های دفاعی طرف مقابل را از بین می‌برد و فضای امنی برای گفتگو فراهم می‌کند.

در دنیای پرشتاب امروز که اپلیکیشن‌های دوست‌یابی (Dating apps) اغلب بر اساس تصاویر اولیه‌ کار می‌کنند، افراد خوش‌مشرب فرصتی پیدا می‌کنند تا فراتر از ظاهرِ ثابتِ یک عکس، شخصیت واقعی و پویای خود را به نمایش بگذارند. این توانایی باعث می‌شود که طرف مقابل تمایل بیشتری به شناختِ عمیق‌تر داشته باشد و جذابیت طبیعی از یک ویژگی سطحی به یک کششِ عمیق و ماندگار تبدیل می‌شود.

دامِ نگاه اول در دنیای مجازی

در فرهنگِ غالبِ اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، تمرکز مخاطب فقط بر تصاویرِ استاتیکِ نامزدها معطوف می‌شود. اما هر فرد را به عنوان یک کلِ یکپارچه باید در نظر بگیریم و شوخ‌طبعی همان گمشده‌ای است که می‌تواند ورق را برگرداند و فردی را که در نگاه اول نادیده گرفته شده بود، در مرکز توجه قرار دهد.

فراتر رفتن از کلیشه‌های ذهنی

بسیاری از افراد با داشتنِ تصویری ذهنی از «نیمه گمشده» ایده‌آل، خود را محدود می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فرآیند آشنایی به مسیری متفاوت کشیده شود. در دنیای روابط، مردان معمولاً روی ویژگی‌های بصریِ خاص تمرکز می‌کنند، در حالی که زنان اغلب به دنبال پکیج کامل‌تر و چشم‌انداز گسترده‌تری هستند. همین تفاوت دیدگاه باعث می‌شود بسیاری از افراد در جستجوی عشقی واقعی سرگردان بمانند. حقیقت این است که عشق در نگاه اول تنها زمانی به نتیجه خوب منتهی می‌شود که طرفین احساسی فراتر از ظاهر داشته باشند. وقتی ذهن خود را باز می‌کنید و از حصارِ لیست‌های آرزوهای غیرواقعی خارج می‌شوید، متوجه می‌شوید که شخصی که شاید در ابتدا انتخاب اول شما نبود، همان کسی است که تمامِ کیفیت‌های روحی مدنظرتان را دارد.

وقتی شوخ‌طبعی، شیمیِ رابطه را می‌سازد

شیمی و سازگاری، ستون‌های اصلی یک رابطه موفق هستند و شوخ‌طبعی بهترین ابزار برای خلق این دو است. افراد ذاتاً زیبا ممکن است به دلیل اعتمادبه‌نفسِ کاذب یا بی‌انگیزگی، رفتاری غیرجذاب داشته باشند یا تصور کنند همیشه گزینه‌های «بهتری» وجود دارد. در مقابل، کسی که به اصطلاح شاید «در نگاه اول» چندان به چشم نیاید، می‌تواند با گشاده‌رویی و طنز، فضایی ایجاد کند که دو نفر احساس کنند مشتاقِ وقت گذراندن با یکدیگر هستند. این هوشِ اجتماعی باعث می‌شود طرف مقابل احساس راحتی کند، گارد خود را پایین بیاورد و متصل شود. شوخ‌طبعی در واقع میان‌بری است برای نشان دادن مهربانی، سخاوت و دلسوزی که زیر لایه‌ای از جدیت پنهان مانده‌اند.

تکامل و انتخابِ شریک زندگی

از دیدگاه تکاملی (Evolutionary biology)، خندیدن و شوخ‌طبعی نشان‌دهنده سطحی از هوش و انعطاف‌پذیریِ شناختی است که برای بقای طولانی‌مدت اهمیت دارد. وقتی شخصی شما را می‌خنداند، در واقع به مغز شما سیگنال می‌دهد که او قادر به حل مسائل پیچیده و مواجهه با استرس‌هاست. این نوعِ خاص از جذابیت طبیعی نه تنها یک واکنشِ گذرا نیست، بلکه ابزاری برای ارزیابیِ پتانسیلِ یک شریکِ زندگی در درازمدت است. تحقیقات نشان می‌دهد که جفت‌هایی که در طول سال‌ها زندگی مشترک، الگوی مشترکی از طنز دارند، در مدیریت بحران‌های عاطفی و مالی بسیار موفق‌تر از زوج‌هایی هستند که صرفاً بر اساس جذابیت فیزیکی پیوند خورده‌اند. این پیوندِ ذهنی در طول زمان به تقویتِ صمیمیت کمک می‌کند.

اثرات فیزیولوژیک خنده در روابط

خندیدن فراتر از یک واکنش اجتماعی، یک تغییرِ شیمیاییِ واقعی در بدن ایجاد می‌کند. با خندیدن، سطح هورمون کورتیزول (هورمون استرس) کاهش و ترشح اندورفین (هورمونِ حالِ خوب) افزایش می‌یابد. این فرآیند باعث می‌شود که ملاقات‌های اولیه که معمولاً با اضطراب همراه هستند، به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل شوند. وقتی با کسی هستید که شما را می‌خنداند، مغز شما آن شخص را با احساسِ آرامش و امنیت پیوند می‌دهد. بنابراین شیمیِ رابطه صرفاً یک مفهومِ انتزاعی نیست، بلکه بازتابی از واکنش‌های بیوشیمیایی بدن شما در حضور کسی است که می‌تواند جوِ سنگینِ یک ملاقات رسمی را به راحتی بشکند و دنیای شما را شادتر کند.
منبع: یک پزشک

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جذابیت ویژگی های شخصیتی لبخند شوخ طبعی روابط اجتماعی
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