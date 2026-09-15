عکس: خشکناب؛ زمزمههای حیدربابا در غبار فراموشی
در دامنههای حیدربابا، جایی که باد، قصهی کودکیِ شهریار را در کوچههای روستای خشکناب روایت میکند، سکوتی سنگین حاکم است. اینجا نه یک روستای معمولی، که زادگاهِ منظومهی ماندگارِ ادبیات آذربایجان است؛ خاستگاهی که امروز بیش از هر زمان دیگری در انتظار احیای خانه پدری شاعر است تا دوباره، نه به عنوان یک ویرانه، بلکه به عنوان نگینی در نقشه گردشگری فرهنگی ایران بدرخشد.
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