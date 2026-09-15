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کد خبر: ۱۳۹۴۴۸۲
بازدید: ۱۰۲۸

عکس: خشکناب؛ زمزمه‌های حیدربابا در غبار فراموشی

در دامنه‌های حیدربابا، جایی که باد، قصه‌ی کودکیِ شهریار را در کوچه‌های روستای خشکناب روایت می‌کند، سکوتی سنگین حاکم است. اینجا نه یک روستای معمولی، که زادگاهِ منظومه‌ی ماندگارِ ادبیات آذربایجان است؛ خاستگاهی که امروز بیش از هر زمان دیگری در انتظار احیای خانه پدری شاعر است تا دوباره، نه به عنوان یک ویرانه، بلکه به عنوان نگینی در نقشه گردشگری فرهنگی ایران بدرخشد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری خشکناب حیدربابا روستای خشکناب شهریار محمدحسین بهجت تبریزی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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