کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان علیه یمنیها
با گزارش تابناک؛ رسانه عبری والا نوشت: به گفته منابع دیپلماتیک، تماسها میان عربستان سعودی و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شده و اسرائیل در جریان این تماسها به عربستان برای شناسایی محل استقرار نیروهای حوثی و افشای اهداف و برنامههای آنها کمک کرده است. منابع امنیتی میگویند تشدید اقدامات تهاجمی انصارالله نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه را برانگیخته است؛ کشورهایی که بیم دارند آمریکا به توافقات جداگانهای با طرفهای درگیر برسد و آنها را بدون راهحلی برای مشکلاتشان باقی بگذارد.
به گفته منابع دیپلماتیک در خاورمیانه، عربستان سعودی و اسرائیل با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با یکدیگر تماسهایی برقرار کردهاند تا از طریق ارائه اطلاعات و دادههای اطلاعاتی، به سعودیها در دفاع از خود در برابر نیروهای انصارالله کمک کنند.
ارتش حوثیها طی هفته گذشته حملات خود علیه حکومت سعودی را تشدید کرده است؛ حملاتی که شامل حمله پهپادی به خطوط لوله نفت و تأسیسات پمپاژ بود و به تعطیلی بخشی از فعالیت خط لوله اصلی نفت عربستان منجر شد. همچنین حملهای علیه شهروندان سعودی که در یک مسجد و ساختمانهای مجاور آن حضور داشتند، در فاصلهای نهچندان دور از مرز یمن و عربستان انجام شد.
همزمان، نیروهای انصارالله کنترل چندین جزیره با موقعیت راهبردی در امتداد دریای سرخ را به دست گرفته و عبور کشتیهای سعودی از تنگه بابالمندب را ممنوع کردهاند؛ اقدامی که به این ترتیب یک محاصره اقتصادی و سیاسی علیه عربستان ایجاد کرده است.
به گفته منابع امنیتی، این وضعیت امنیتی نگرانی بسیار شدیدی را نهتنها در میان سعودیها، بلکه در میان کشورهای دیگر منطقه نیز ایجاد کرده است. این نگرانی بر سناریویی استوار است که بر اساس آن، آمریکا با ایران و انصارالله به تفاهم برسد و پس از دستیابی طرفها به توافق، عربستان و سایر کشورهای منطقه را با مشکلات حلنشده خود، دستکم در آینده قابل پیشبینی، تنها بگذارد؛ در حالی که این کشورها همچنان در معرض حملات مستمر قرار داشته باشند.
همانطور که گفته شد، منابع دیپلماتیک منطقه مدعی شدهاند که عربستان سعودی و اسرائیل با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا، برای کمک به سعودیها در دفاع از خود، تماسهایی برقرار کردهاند؛ بنابراین میتوان ارزیابی کرد که سعودیها خواستار دریافت کمک اطلاعاتی برای ایجاد تصویری جامع از محل استقرار نیروهای انصارالله در منطقه و همچنین شناسایی برنامهها و نیتهای آنها برای اقدامات بعدی شدهاند.
نگرانی اسرائیل از برنامه هستهای عربستان
در همین حال، منابع امنیتی به «والا» گفتند تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اجازه دادن به عربستان سعودی جهت توسعه برنامه هستهای غیرنظامی، نگرانی بسیار شدیدی را در محافل امنیتی اسرائیل ایجاد کرده است؛ زیرا عربستان کشوری است که با وجود برخورداری از منابع فراوان انرژی، در فاصلهای حدود ۱۵ کیلومتری از اسرائیل قرار دارد.
این موضوع در دیدارها و گفتوگوها با ترامپ مطرح شد و او نیز بهسرعت هرگونه تحول در زمینه برنامه هستهای غیرنظامی عربستان را به عادیسازی روابط میان عربستان و اسرائیل مرتبط کرد.
سعودیها از سوی خود خواهان پیشبرد روند سیاسی با اسرائیل پس از حلوفصل مناقشه اسرائیل و فلسطین هستند.
گفتنی است میان اسرائیل و عربستان سعودی، مستقل از مسئله عادیسازی روابط، چندین منافع و زمینه همکاری امنیتی مشترک وجود دارد و خوشبینیهایی شکل گرفته است که بهزودی امکان ارائه یک نقشه راه فراهم شود؛ نقشهای که در چارچوب آن دو طرف به یک توافق سیاسی دست یابند.
این توافق بهویژه در سایه افزایش تهدیدها در خاورمیانه، اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ تهدیدهایی که ضرورت دستیابی فوری به چنین توافقی و تعیین اولویتها را بیش از پیش آشکار کردهاند.
منبع: انتخاب