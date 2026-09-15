یک زمانی پس‌انداز کردن یادآور پُرکردن قلک‌ها با سکه‌های ریز و درشت بود؛ اولین جایی بود که مفهوم «برای چیزی که می‌خواهم، باید صبر کنم» را تجربه می‌کردیم. امروز اما قلک‌ها هم شکل تازه‌ای پیدا کردند؛ دارایی، پول و پس‌انداز از پشت صفحه موبایل دیده می‌شود و مدیریت آن‌ها با چند کلیک قابل انجام است.

بلوجونیور با محصول «قلک»، این تجربه را به فضای دیجیتال آورده است تا فرزندان از سنین پایین، مفهوم پس‌انداز، هدف‌گذاری و مدیریت پول را تجربه کنند و برای رسیدن به خواسته‌هایشان، قدم‌به‌قدم پس‌انداز کردن را یاد بگیرند.

هر هدف، یک قلک

پس‌انداز صرفاً کنار گذاشتن پول نیست؛ فرزندان می‌توانند برای پس‌اندازشان در قلک بلوجونیور، هدف تعریف کنند. برای مثال، خرید لوازم تحریر مورد نیاز مدرسه، خرید یک گجت هوشمند، تهیه کتاب یا تأمین هزینه برای کلاس‌ها و برنامه‌های تفریحی.

فرزندان می‌توانند تا ۱۰ قلک متفاوت ایجاد کنند و برای هرکدام نام و هدف مشخصی در نظر بگیرند. این امکان باعث می‌شود فرزند بتواند هم‌زمان برای چند هدف برنامه‌ریزی کند و میزان پیشرفت خود را در هرکدام به‌صورت جداگانه دنبال کند.

این فرایند، مفهوم هدف‌گذاری مالی را از یک مفهوم انتزاعی به تجربه‌ای ملموس تبدیل می‌کند. وقتی فرزند می‌بیند با هر بار اضافه شدن مبلغی به قلک، به هدف خود نزدیک‌تر می‌شود، ارتباط میان پس‌اندازهای کوچک و رسیدن به یک هدف بزرگ‌تر را در عمل تجربه می‌کند.

عادت پس‌انداز کردن

یکی از مسیرهای تأمین موجودی قلک، اختصاص بخشی از پول توجیبی به آن است. فرزند می‌تواند از پولی که به‌صورت هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کند، مبلغی را برای اهداف قلک‌های خود کنار بگذارد. به این ترتیب، تصمیم درباره این‌که چه مقدار از پول خرج و چه مقدار پس‌انداز شود، به بخشی از تجربه روزمره او تبدیل می‌شود.

در کنار آن، پدر و مادر نیز می‌توانند در تأمین موجودی قلک نقش داشته باشند. آن‌ها امکان واریز یا انتقال مستقیم مبلغ به قلک فرزندشان را دارند و می‌توانند برای این واریزها برنامه منظم و خودکار هفتگی یا ماهانه تنظیم کنند. بنابراین، قلک می‌تواند نقطه شروعی برای مشارکت پدر، مادر و فرزند در یک هدف مالی مشترک باشد.

وقتی پس‌انداز به یک مسیر قابل مشاهده تبدیل می‌شود

یکی از تفاوت‌های پس‌انداز دیجیتال با کنار گذاشتن پول در یک قلک فیزیکی، امکان مشاهده روند پیشرفت است. کودک در بلوجونیور می‌تواند ببیند چه مقدار از مبلغ موردنیاز هدف خود را جمع کرده و تا رسیدن به آن چه میزان فاصله دارد.

این مشاهده مداوم، به کودک کمک می‌کند نتیجه انتخاب‌های مالی خود را بهتر ببیند. هر مبلغی که به قلک اضافه می‌شود، بخشی از مسیر رسیدن به هدف را تکمیل می‌کند و همین روند می‌تواند انگیزه ادامه پس‌انداز را افزایش دهد.

از طرف دیگر، پدر و مادر نیز می‌توانند در این مسیر همراه فرزند باشند. گفت‌وگو درباره هدف قلک، مبلغ موردنیاز و نحوه رسیدن به آن، فرصتی ایجاد می‌کند تا مفاهیمی مانند اولویت‌بندی، صبر و برنامه‌ریزی مالی در موقعیت‌های واقعی و روزمره مطرح شوند.

قلک مدرسه؛ برای خریدهای مدرسه

در کنار قابلیت‌های معمول قلک، بلوجونیور در کمپین «همه چیز برای مدرسه» با ساخت قلک «مدرسه» امکان خرید اعتباری لوازم مورد نیاز مدرسه از دیجی‌کالا را فراهم کرده است. در این کمپین، پس از ساخت قلک مدرسه در اپلیکیشن بلوجونیور، والد بر اساس رتبه اعتباری و شرایط حساب خود، بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید دریافت می‌کنند. سود این اعتبار صفر درصد است، در قالب یک باکس اعتباری مجزا در اپلیکیشن بلو والد قرار می‌گیرد و مبلغ آن برای خرید از دیجی‌کالا قابل استفاده است. این طرح از ۱۵ شهریور شروع شده و تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد، برای جزئیات بیشتر این صفحه را مطالعه کنید.