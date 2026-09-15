غذای دانشجویی گران شد

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به افزایش جزئی قیمت ژتون غذا، تأکید کرد که سهم پرداختی دانشجو در هزینه‌های تمام‌شده غذا کاهش یافته و یارانه‌های دولتی برای حمایت از سبد غذایی دانشجویان همچنان حفظ شده است.

به گزارش تابناک، ضمن بیان این مطلب به تشریح وضعیت تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید پرداخت و اظهار کرد: ما طی هفته جاری جلسه‌ای مشترک با معاونان دانشجویی، فرهنگی و روسای دانشگاه‌ها برگزار کردیم و در این جلسات وضعیت تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید توضیح داده شد. در حال حاضر تکلیف کاملاً مشخص است و در ارائه و عرضه غذای دانشجویی نسبت به سال گذشته تغییر ملموسی ایجاد نشده است. تنها اتفاقی که افتاده این است که قیمت ژتون دانشجویی در سال جدید متناسب با شرایط فعلی اندکی افزایش پیدا کرده است.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: دانشجویان در سال تحصیلی جدید نیز در سامانه تغذیه دانشگاه‌ها کیف پول خود را شارژ می‌کنند و غذای مورد نظر خود را اعم از غذای پرهزینه یا متوسط‌هزینه، رزرو کرده و در موعد مقرر برای دریافت غذا مراجعه می‌کنند.

حجتی با بیان اینکه دانشگاه‌ها همچون سنوات قبل اختیار لازم برای تأمین غذای دانشجویی را دارند، گفت: دانشگاه‌ها مجاز هستند همچون سنوات قبل با انواع تأمین‌کنندگان قرارداد منعقد کنند و آنها غذای دانشجویی را تأمین کنند. در موعد مقرر نیز یارانه دولت به تأمین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

دانشگاه‌ها برای تأمین غذای دانشجویان با کمبود زمان مواجه نیستند

وی درباره نگرانی برخی دانشگاه‌ها از فرصت یک هفته‌ای باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی و اینکه امکان انتخاب پیمانکار جدید را ندارند، توضیح داد: پیمانکاران و تأمین‌کنندگان غذایی که سال گذشته با دانشگاه‌ها همکاری می‌کردند، همچنان می‌توانند مورد قرارداد قرار گیرند و از آنها استفاده شود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: این تأمین‌کنندگان در تمام دانشگاه‌های کشور حضور داشته‌اند و سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند. به‌خصوص سال گذشته از شرایط ناشی از جنگ و شرایط خاص کشور متأثر و متضرر شدند و می‌توان همچنان همکاری با آنها را ادامه داد؛ ضمن اینکه دانشگاه‌ها اختیارات لازم قانونی را دارند که از تأمین‌کنندگان جدید نیز استفاده کنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

حجتی در پاسخ به این موضوع که برخی روسای دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند پیمانکاران با هزینه‌های فعلی تمایلی به همکاری ندارند، اظهار کرد: سال گذشته نیز برآورد هزینه غذای دانشجویی توسط دانشگاه انجام می‌شد و اختیار از دانشگاه گرفته نشده است که برآورد هزینه جدید انجام دهد و با پیمانکاران قرارداد ببندد. ما مانعی برای این موضوع ایجاد نکرده‌ایم.

یارانه غذای دانشجویی مستقیماً به تأمین‌کننده پرداخت می‌شود

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره الگوی جدید تغذیه دانشجویی و وضعیت بودجه آن نیز گفت: در این طرح، بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و بر اساس تکلیف قانونی که قانون بودجه سال جدید بر عهده این سازمان قرار داده، یارانه دانشجویی مستقیماً به تأمین‌کننده غذا پرداخت می‌شود.

وی توضیح داد: دانشگاه باید با یک تأمین‌کننده قرارداد ببندد، تأمین‌کننده غذا را به دانشجویان عرضه کند و در پایان یک دوره ماهانه، صورت‌وضعیت را به دانشگاه ارائه دهد. صورت‌وضعیت توسط دانشگاه تأیید و به سازمان برنامه ارسال می‌شود و پول به ذی‌نفع نهایی که در اینجا تأمین‌کننده غذای دانشجویی است، پرداخت می‌شود.

حجتی با تأکید بر اینکه این شیوه پرداخت به اصل ارائه غذای دانشجویی ارتباطی ندارد، گفت: مکانیزم پرداخت دولت اصلاح شده و این اصلاح به نفع شفافیت، رفع گلوگاه‌های فساد، حذف واسطه‌ها و ایجاد انضباط مالی است. این یک اصلاح مالی در خود دولت بوده و ربطی به غذای دانشجویی و این مسائل ندارد؛ بنابراین دیگر بودجه در اختیار دانشگاه قرار نمی‌گیرد و خود سازمان برنامه و بودجه پرداخت را انجام می‌دهد. همان‌طور که بودجه دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان دولت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، در اینجا نیز دولت تکلیف دارد یارانه را به ذی‌نفع نهایی پرداخت کند.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تصریح کرد: یارانه نمی‌تواند دست به دست بین دستگاه‌های مختلف بگردد. این سیاستی است که سازمان برنامه و بودجه و دولت بر اساس قانون اتخاذ کرده‌اند.

دانشگاه همچنان مسئول نظارت بر کیفیت غذای دانشجویان است

حجتی درباره نگرانی برخی دانشجویان مبنی بر اینکه با پرداخت مستقیم یارانه به تأمین‌کننده، نقش دانشگاه در نظارت بر کیفیت غذا کاهش پیدا کند، گفت: قرارداد‌های دولت با تأمین‌کنندگان از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌شود و ارتباط تأمین‌کننده با دانشگاه همچنان برقرار است. در واقع دانشگاه نقش ناظر را دارد و نظارت کامل بر عملکرد تأمین‌کنندگان خواهد داشت. اگر تأمین‌کننده غذای باکیفیت ارائه نکند.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تأکید کرد: دانشگاه می‌تواند آن را جریمه کند، اعمال قانون داشته باشد و حتی در صورت لزوم و با حفظ حقوق تولیدکنندگان غذای دانشجویی، همکاری با آنها را متوقف کند. هیچ اختیاری که دانشگاه‌ها سال گذشته در این زمینه داشتند و امسال از آنها سلب شده باشد، وجود ندارد.

اجرای الگوی نوین تغذیه دانشجویی فعلاً متوقف است

حجتی در پاسخ به این سؤال که آیا طرح جدید تغذیه دانشجویی متوقف شده است، گفت: اجرای الگوی نوین تغذیه دانشجویی فعلاً متوقف شده است. فعلاً این الگو اجرا نمی‌شود و در سال‌های آینده نیز باید جلو برویم و ببینیم شرایط کشور چگونه خواهد بود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره اجرای پایلوت طرح جدید تغذیه نیز اظهار کرد: اگر دانشگاه‌هایی تمایل داشته باشند، به ما اعلام خواهند کرد و از ترم آینده می‌توانیم با آنها مذاکره کنیم و در صورت تمایل، این الگو را اجرایی کنیم. این الگو در صورت اجرا، به صورت موازی با وضعیت فعلی اجرا خواهد شد و وضعیت فعلی تغذیه دانشجویان را متوقف نمی‌کند. دانشجویانی که با وضعیت فعلی غذا دریافت می‌کنند، همچنان می‌توانند غذای خود را دریافت کنند و مشکلی ایجاد نخواهد شد.

علت توقف اجرای الگوی جدید تغذیه

حجتی درباره اینکه چرا با وجود حمایت قبلی وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه از طرح جدید تغذیه، این طرح متوقف شد، گفت: همه ما به دنبال این هستیم که کشور در مسیر پیشرفت و توسعه و بهره‌وری و کارآمدی بیشتر و اصلاح فرایند‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، به‌ویژه در دانشگاه‌ها به دانشجویان، استادان و اعضای هیئت علمی و به طور کلی دانشگاهیان حرکت کند.

وی ادامه داد: وزیر علوم نیز هنگام پذیرش مسئولیت، برنامه‌هایی را در مجلس مطرح کرده و اکنون به دنبال اجرایی کردن آن برنامه‌هاست. یکی از این برنامه‌ها اصلاح فرایند تغذیه دانشجویی بوده است تا این فرایند‌ها بهبود پیدا کند، به‌روز و بهینه شود و به نفع دانشجو و در جهت ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر اصلاحات صورت گیرد.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: طبیعی است که وزارت علوم در این جهت تلاش خود را انجام می‌دهد، اما موانع بیرونی وجود دارد. ما در حالت جنگ هستیم و کشور در شرایط عادی قرار ندارد که بتوانیم بسیاری از اقدامات را انجام دهیم و طبیعی است که بسیاری از اقدامات در این شرایط امکان‌پذیر نیست.

حجتی گفت: تصور ما این بود که می‌توانیم از اول مهر وارد شرایطی شویم که بتوانیم این اقدامات را انجام دهیم، اما در همین شهریور با یک جهش تورمی در نرخ دلار و یک شوک تورمی در حوزه اقلام غذایی مواجه شدیم.

وی تصریح کرد: چطور می‌توان سیاست‌هایی را که نیاز به ثبات دارند و پیش‌فرض اولیه آنها ایجاد ثبات در اقتصاد است، اجرا کرد؟ وقتی اقتصاد دچار تلاطم می‌شود و قیمت‌ها ثابت نیست، حتی ممکن است در یک ماه تغییرات قیمتی ایجاد شود؛ بنابراین نمی‌توان این سیاست‌ها را اجرا کرد، چرا که زمینه اجرایی بیرونی آنها فراهم نیست.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تأکید کرد: در ساختار‌های درونی و اراده وزارت علوم برای حرکت در این مسیر مشکلی وجود ندارد و وزارت علوم همچنان به دنبال اجرای برنامه‌هایی است که وزیر علوم وعده آن را داده است.

مشکل زمان برای جذب پیمانکار نداریم

حجتی درباره نگرانی برخی روسای دانشگاه‌ها از فرصت کوتاه باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی برای جذب پیمانکار نیز گفت: در حال حاضر برای این موضوع مشکل زمان نداریم. دانشگاه‌ها اختیارات قانونی دارند و می‌توانند از تشریفات قانونی مربوط به به‌کارگیری تأمین‌کنندگان غذا استفاده کنند و در صورت نیاز از ظرفیت ترک تشریفات قانونی استفاده کنند.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به شرایط سال تحصیلی گذشته گفت: از ترم گذشته و طی دو ترم سال تحصیلی گذشته، شرایط ویژه‌ای حاکم بود؛ بخشی از دانشجویان کشور به طور کامل سر کلاس حاضر نشدند و آموزش به صورت مجازی انجام شد، مدت زیادی حدود سه ماه دانشگاه‌ها تعطیل بودند و کشور در حالت جنگی قرار داشت و دانشگاه‌ها با مسائل و مشکلات مختلف مواجه بودند.

وی ادامه داد: همه این مسائل مانع از آن شد که روند‌ها و فرایند‌ها به صورت متعارف اتفاق بیفتد. اکنون دانشگاه‌ها می‌توانند از قوانین مرتبط با ترک تشریفات قانونی در عقد قرارداد‌های دولتی و به‌کارگیری تأمین‌کنندگان غذای دانشجویی استفاده کنند و این اختیار قانونی در اختیار آنهاست.

سهم دانشجو از هزینه غذای پرهزینه به ۱۰ درصد کاهش یافت

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره میزان افزایش قیمت ژتون غذای دانشجویی نیز گفت: برای غذای پرهزینه دانشجویی رقم ۳۵ هزار تومان برای هر پرس قطعی شده است.

وی افزود: برای غذا‌های متوسط‌هزینه، شامل غذا‌های نیم‌پرس و انواع خوراک‌هایی که برنج ندارند، رقم ۲۵ هزار تومان برای ژتون دانشجویی تعیین شده است. برای غذای کم‌هزینه یا همان صبحانه نیز رقم ۱۰ هزار تومان برای دانشجویان روزانه‌ای که در سنوات مجاز قرار دارند، تعیین شده است.

حجتی درباره میزان تغییر سهم دانشجو از هزینه غذا گفت: اگر بخواهیم به جای درصد افزایش قیمت صحبت کنیم، سهم مشارکت دانشجو در تأمین هزینه یک غذای پرهزینه دانشجویی در سال گذشته ۱۵ درصد بوده و امسال به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین سهم دانشجو کاهش پیدا کرده و یارانه دولت افزایش پیدا کرده است.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره اینکه در صورت ادامه تورم آیا قیمت ژتون دانشجویی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: اگر تورم با همین وضعیت افزایش پیدا کند، هزینه تهیه غذا نیز افزایش خواهد یافت، اما ژتون دانشجویی برای دانشجویان روزانه‌ای که در سنوات مجاز قرار دارند، ثابت خواهد بود.

هزینه واقعی تهیه غذای پرهزینه برای دولت حدود ۳۵۰ هزار تومان است

حجتی درباره هزینه تهیه غذای پرهزینه دانشجویی برای دولت نیز گفت: بر اساس قیمت‌های پایان مردادماه، میانگین هزینه تهیه غذای دانشجویی در کشور حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده است. قطعاً با اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در حوزه اقتصاد و افزایش نرخ ارز رخ داده، احتمالاً این رقم افزایش پیدا می‌کند و بیشتر خواهد شد.

دانشجویان سنوات مجاز از یارانه دولت استفاده می‌کنند

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویانی که وارد سنوات اضافی شده‌اند نیز گفت: دانشجویانی که در سنوات مجاز قرار دارند، از یارانه دولت استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: دانشجویان مقطع کارشناسی در ترم‌های نهم تا دوازدهم، دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم‌های پنجم و ششم و دانشجویان دکتری در ترم‌های نهم تا دوازدهم در سنوات اضافی مجاز قرار دارند و از یارانه دولت استفاده می‌کنند و میزان یارانه برای دانشجویانی که در سنوات اضافی مجاز قرار دارند، به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

منبع: ایسنا