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ورود دادستانی به تاخیر پروازها

دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و در واکنش به نارضایتی گسترده مسافران از اختلال و تأخیر در پروازهای روز گذشته، وارد عمل شد. بنا بر اعلام مراجع قضایی، پرونده‌ای برای بررسی ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیت تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۷۳
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649 بازدید
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۳
فرودگاه

به گزارش تابناک؛ در پی تاخیر در تعدادی از پرواز‌های روز گذشته و نارضایتی مسافران، دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع ورود کرد.در همین رابطه با موضوع تاخیر پرواز‌ها و بررسی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

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تاخیر پرواز دادستانی پرونده قضایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
پرواز مشهد تهران ساعت 11 شب وارش تاریخ 1405.06.23 پس از 5.5 ساعت تاخیر و علافی مسافران کنسل شد .
پرواز 9 صبح موخ 1405.06.24 با سه ساعت تاخیر پرید
حساب کنید پسر بنده از ساعت 19 شب 1405.06.23 تا ساعت 12 روز بعد در فرودگاه علاف بود و امروز از کار خود باز ماند جبران این همه خسارت با کیست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
3
1
پاسخ
حقوق کارمندان فرودگاه را نداده اند و نوعی اعتراض است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
مپی جرمی اتفاق افتاده که ورود کرده !؟
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