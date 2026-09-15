ورود دادستانی به تاخیر پروازها

دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و در واکنش به نارضایتی گسترده مسافران از اختلال و تأخیر در پروازهای روز گذشته، وارد عمل شد. بنا بر اعلام مراجع قضایی، پرونده‌ای برای بررسی ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیت تشکیل شده است.