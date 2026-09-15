ورود دادستانی به تاخیر پروازها
دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و در واکنش به نارضایتی گسترده مسافران از اختلال و تأخیر در پروازهای روز گذشته، وارد عمل شد. بنا بر اعلام مراجع قضایی، پروندهای برای بررسی ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیت تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۷۳| |
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به گزارش تابناک؛ در پی تاخیر در تعدادی از پروازهای روز گذشته و نارضایتی مسافران، دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع ورود کرد.در همین رابطه با موضوع تاخیر پروازها و بررسی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
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پرواز مشهد تهران ساعت 11 شب وارش تاریخ 1405.06.23 پس از 5.5 ساعت تاخیر و علافی مسافران کنسل شد .
پرواز 9 صبح موخ 1405.06.24 با سه ساعت تاخیر پرید
حساب کنید پسر بنده از ساعت 19 شب 1405.06.23 تا ساعت 12 روز بعد در فرودگاه علاف بود و امروز از کار خود باز ماند جبران این همه خسارت با کیست ؟
پرواز 9 صبح موخ 1405.06.24 با سه ساعت تاخیر پرید
حساب کنید پسر بنده از ساعت 19 شب 1405.06.23 تا ساعت 12 روز بعد در فرودگاه علاف بود و امروز از کار خود باز ماند جبران این همه خسارت با کیست ؟
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