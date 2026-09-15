En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۴۷۲
بازدید: ۱۶۱۲
نظرات: ۱

عکس: بوشهر در تکاپوی برداشتِ طلای سیاه

با فرارسیدن نیمه شهریورماه، فصل برداشت خرما یا همان «مُخ‌بُرون» در نخلستان‌های استان بوشهر آغاز شده است. این بازه‌ی زمانی که تا پایان شهریورماه ادامه دارد، برای کشاورزان بوشهری روزهای پرکار و در عین حال شکرگزاری است. «مُخ‌بُرون» در فرهنگ بومی بوشهر، آمیزه‌ای از تلاش و سنت است. در این روزها، نخلستان‌های استان شاهد حضور گسترده‌ی نخل‌داران برای چیدن پنگ‌های (خوشه‌های) رسیده خرما هستند؛ محصولی که نماد معیشت و هویت اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. کارشناسان کشاورزی، شرایط جوی امسال را مناسب ارزیابی کرده و کیفیت خرمای برداشتی در این دوره را مطلوب توصیف می‌کنند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری بوشهر برداشت خرما مُخ‌بُرون
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
یک معلم از آذربایجان
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳
پر برکت باشه براتون هموطن خونگرم بوشهری
پاسخ
2
0