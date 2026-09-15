عکس: بوشهر در تکاپوی برداشتِ طلای سیاه
با فرارسیدن نیمه شهریورماه، فصل برداشت خرما یا همان «مُخبُرون» در نخلستانهای استان بوشهر آغاز شده است. این بازهی زمانی که تا پایان شهریورماه ادامه دارد، برای کشاورزان بوشهری روزهای پرکار و در عین حال شکرگزاری است. «مُخبُرون» در فرهنگ بومی بوشهر، آمیزهای از تلاش و سنت است. در این روزها، نخلستانهای استان شاهد حضور گستردهی نخلداران برای چیدن پنگهای (خوشههای) رسیده خرما هستند؛ محصولی که نماد معیشت و هویت اقتصادی منطقه به شمار میرود. کارشناسان کشاورزی، شرایط جوی امسال را مناسب ارزیابی کرده و کیفیت خرمای برداشتی در این دوره را مطلوب توصیف میکنند.
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