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کد خبر: ۱۳۹۴۴۶۸
بازدید: ۴۴۲

عکس: تاریخ‌سازی استقلال در مقابل السد قطر

پیروزی قاطع ۳-۰ شاگردان سهراب بختیاری‌زاده مقابل السد، نه تنها استقلال را با اقتدار به لیگ نخبگان آسیا وارد کرد، بلکه به عنوان دومین شکست سنگین تاریخ این باشگاه قطری در تقابل با نمایندگان ایران در کتاب رکوردهای آسیا ثبت شد. آبی‌پوشان با نمایشی دور از انتظار و گلزنی آسانی، سحرخیزان و قلی‌زاده، شب تلخی را برای پرافتخارترین تیم قطر در ورزشگاه بین‌المللی بصره رقم زدند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری استقلال‌ السد قطر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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