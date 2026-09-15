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پیام قالیباف برای حضور مردم در میادین

دویست شب حضور مردم‌مبعوث، ثابت کرد آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان. مردم ایران نشان دادند که فشار‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها، پیوند هسته سخت ۹۰ میلیونی را با ایران عزیز مخدوش نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۶۰
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در آستانه دویستمین شب حضور مردم در میدان خیابان در پیامی نوشت:
 
ملت شریف و حماسه‌ساز ایران

دویست روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم سپری شده است؛ و در این مسیر، شما با حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه نشان دادید پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز، ملت ایران است. دشمن خیال می‌کرد با تهاجم نظامی می‌تواند اراده ما را بشکند؛ اما امروز، در دویستمین شب حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، روشن شد که آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان.

جز ادای احترام و سپاس در برابر این کوه استوار، سخنی شایسته نیست.  سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد می‌ایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون دویست شب است خیابان‌های میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآورده‌اید.

آنچه در عرصه دیپلماسی با اتکا به عزت و منافع ملی پیگیری می‌شود نیز از پشتوانه همین حضور، دل‌گرم است و همین حضور پیوسته و حماسی مردم است که دلیل شکست طرح‌های تفرقه و تضعیف ایران عزیز ماست.

شما مردم سرافراز، با خالی نکردن خیابان زیر آتش جنگ و فشارهای امنیتی و اقتصادی دشمن، محاسبات او را برهم زدید. دشمن می‌خواست با آتش، ترس را بیدار کند؛ اما شما با حضور خود، آتش غیرت و عزت برخاسته از ایستادگی را به رخ کشیدید و نشان دادید فشارها و اختلاف دیدگاه‌ها هرگز پیوند عمیق هسته سخت ۹۰ میلیون ایرانی را با ایران عزیز و منافع ملی مخدوش نمی‌کند. 

کارنامه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تجربه جنگ‌های اخیر گواه یک واقعیت است: هرگاه دشمن در برابر ایران ناکام مانده، علت اصلی آن مقاومت مردم بوده است؛ مقاومتی که امروز دویست شب است که در پیوند میدان مبارزه نظامی میدان مبارزه خیابان معنا یافته است.

برای ما مسئولان، بزرگ‌ترین غنیمت این روزها «فرصت خدمت» است؛ فرصتی که باید با صداقت، مجاهدت و کار بی‌وقفه پاسخ داده شود. در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود می‌آوریم و از صبر و بزرگواری شما صمیمانه قدردانی می‌کنیم؛ تاریخ، نام این ملت را هم‌سنگ بزرگ‌ترین روزهای ایستادگی ایران به یاد خواهد سپرد.

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محمدباقر قالیباف تجمعات تجمعات خیابانی اجتماعات مردم
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