مهاجرانی: مبلغ کالابرگ بیشتر میشود
به گزارش تابناک؛ سخنگوی دولت در نشست خبری امروز ۲۴ شهریورماه، با ارائه گزارشی از سفر رئیسجمهور به بریکس، گفت: در این احلاس قرار شد ایران به عضویت بانک توسعه نوین بریکس درآید. در این اجلاس همچنین رئیسجمهور با ۶ تن از سران کشورهای حاضر دیدار کرد.
فاطمه مهاجرانی، محکومیت حملات به ایران توسط سران کشورهای عضو بریکس را از دستاوردهای حائز اهمیت در حوزه دیپلماسی برشمرد و افزود: در حالی که دشمنان تلاش میکنند که سلطه خود را بر تمام کشورهای جهان گسترش دهند و مانع ارتباطات مثبت ما شوند، بیانیه پایانی بریکس و محکومیت اقدامات دشمنان ما، اقدامی بسیار ارزشمند بود.
سخنگوی دولت در بخشی دیگر از صحبتهای خود به افزایش نرخ سوم بنزین (بنزین جایگاه) اشاره و تاکید کرد: براساس مصوبه دولت، افزایش قیمت جایگاه قرار بود در زمستان گذشته انجام شود چراکه دولت باید بهصورت فصلی اصلاحات را انجام میداد، اما با توجه به وقوع جنگ این موضوع (افزایش قیمت فصلی) به تعویق افتاد.
وی تاکید کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، تماماً صرف معیشت مردم میشود و به همین دلیل است که در برخی از اقدامات معیشتی نظیر کالابرگ، علیرغم اینکه رئیسجمهور بارها اعلام کرده بودند، همچنان نتوانستهایم وعده خود را محقق کنیم چراکه شرایط خاصی در مرزهای آبی کشور داریم.
مهاجرانی با اشاره به استقامت مثال زدنی ملت ایران در مقابل فشار دشمنان، تصریح کرد: دولت تمام آنچه را که بهعنوان بنزین داخلی تولید میکند، در اختیار مردم قرار میدهد (حدود ۱۱۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید داخل) ولی با توجه به اینکه ما باید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم، طبیعتاً در این شرایط، این کار بسیار دشوار است و لذا تمرکزمان بر مدیریت مصرف است.
گرانیها را انکار نمیکنیم
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی تابآوری ملت ایران، اظهار کرد: دولت تلاش میکند با پرداخت به موقع حقوق، کالابرگ، یارانه و سایر کمکهای معیشتی در افزایش تابآوری اجتماعی کمک کند. در این راستا یارانه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال برای ۲۸۰ هزار نفر شارژ و مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند در دهکهای پایین و یک میلیون تومان برای کودکان در دهکهای متوسط در اختیار آنان قرار گرفت. همچنین کارت امید مادر ۳۴۴ هزار کودک تازهمتولدشده نیز شارژ شد.
سخنگوی دولت با یادآوری سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم تاکید کرد: بههیچعنوان گرانیها را انکار نمیکنیم، دستگاههای متولی نیز با گرانفروشی برخورد میکنند و تلاش میکنیم که بتوانیم این دوران سخت را با همراهی مردم پشت سر بگذاریم.
مهاجرانی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ بنزین، گفت: اگر مصرف داخلی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر باشد، مشکلی در تامین بنزین نداریم اما مصرف ما بیش از این مقدار و حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز است. مابه تفاوت این میزان باید با واردات تامین شود، اصلاح نرخ سوم بنزین باید در زمستان گذشته صورت میگرفت اما به جهت جنگی که با آن مواجه بودیم این اتفاق نیفتاد.
وی ابراز امیدواری کرد که هیچگونه کاهشی در سهمیه اول و دوم صورت نگیرد و افزود: دولت فقط ۲ بار اقدام به اصلاح سهمیه دوم کرد؛ یکبار در ایام جنگ که مخازن سوخت مورد هدف قرار گرفت و سهمیه به ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و یکبار هم پس از آن، در یکی دیگر از شوکهای پس از جنگ که از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان میدهیم، هیچ اقدامی در خصوص بنزین بدون اطلاع مردم انجام نخواهد شد، تاکید کرد: معتقدیم که باید با همراهی مردم از این موضوع عبور کنیم.
وی با بیان اینکه توسعه جایگاههای الپیجی (LPG) و سیانجی (CNG) در دستور کار قرار دارد، افزود: ظرفیت افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز را داریم و هماکنون هم به صورت رایگان انجام میشود.
مهاجرانی به برنامه دولت برای اصلاح وضعیت ناوگان خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: دستور مؤکد رئیسجمهور بر این بوده است که کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد. ما معتقدیم این حق مردم است که از خودروی باکیفیت و کممصرف استفاده کنند؛ این حق مسلم مردم است و رئیسجمهور در این خصوص دستورات لازم را به خودروسازان صادر کردهاند. همچنین در مورد واردات خودروهای هیبریدی و برقی، دولت بهشدت در حال پیگیری این موضوع است، چرا که آن را یکی از راهکارهای اصلی برای حل مساله بنزین میدانیم.
دولت سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنان بازمیگرداند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای بازنگری مصوبه «خودروهای نوِ شمارهگذاریشدهای که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند، با توجه افزایش قیمت تمام خودروها»، گفت: اگر فراموش کنیم که تکیهگاه اساسی ما مردم هستند، قطعاً زیان غیرقابلبازگشتی را تجربه خواهیم کرد؛ سیاست دولت بر این است که سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنها بازگرداند، لذا هر اقدامی با نظرسنجی و توافق تمام دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
توسعه شبکه راهآهن در شرایط جنگی نشان ازانضباط بودجهای دارد
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود، فرآیند بودجهریزی سالانه را تشریح کرد و گفت: بودجه، ماهیتی سالانه دارد و دولت پرداختها را متناسب با میزان درآمد و با اولویت هزینههای اصلی انجام میدهد. در لایحه بودجه امسال، ۷۲ ردیف بودجه با یکدیگر ادغام یا حذف شدند. یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور پزشکیان تاکید بسیاری بر آن دارد، تغییر رویکرد به سمت “بودجه عملکردی” و “بودجه اثربخش” است؛ به این معنا که بودجه تنها به پروژههایی اختصاص یابد که منجر به نتیجه ملموس شود.
مهاجرانی، بودجهریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد، غربالگری پروژههای نیمهتمام، شفافیت مالی و انضباط بودجهای، را از اولویتهای دولت چهاردهم در شرایط جنگی برشمرد و تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه دقت بسیار بالایی به خرج میدهد، در همین ایام جنگ، شاهد گسترش اتوبانها، بزرگراهها و توسعه شبکه راهآهن بودهایم که همگی نشاندهنده وجود نظم و انضباط در مدیریت بودجه است.
۳۱۰ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است
وی به پیشبینی سازمان برنامه و بودجه برای تحقق درآمد ۱۴۰۰ همتی از محل مالیات تا پایان شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: اگر ۳۰۰ همتی که برای شهریورماه پیشبینی شده نیز محقق شود، میتوان گفت به اهداف دست یافتهایم؛ هرچند تا اکنون چیزی حدود ۳۱۰ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است.
سخنگوی دولت با اشاره به حمله دشمنان (آمریکایی و صهیونیستی) به حوزه سختافزاری بانکها، اظهار کرد: بدیهی است که دولت باید تصمیماتی در راستای حفظ امنیت داراییهای مردم اتخاذ کند ومکلف است که برای حفاظت از سرمایههای شهروندان، برنامههای ویژهای داشته باشد. بر همین اساس، تصمیمی که در این حوزه اتخاذ شده، در راستای ارتقای امنیت و پایداری ارائه خدمات الکترونیکی بوده و تمامی ملاحظات فنی و امنیتی از سوی نهادهای مربوطه در این زمینه در نظر گرفته شده است.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه هرگونه اختلال احتمالی در شبکه، به اطلاع مردم خواهد رسید، گفت: پلیس فتا نیز مکرراً در این زمینه هشدار داده است تا مردم با توجه به فعالیتهای کلاهبرداران، نسبت به سرشماره پیامکها و هویت ارسالکننده پیام دقت کافی داشته باشند تا خدایناکرده دچار مشکل نشوند. لذا تمامی تصمیمات، متناسب با شرایط کشور و با اولویت حفظ امنیتِ آحاد مردم اتخاذ شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای عملیاتی دولت برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به مسیرهای پرریسک، افزود: دولت آمادگی کاملی برای مقابله با وضعیت فعلی ایجاد کرده بود، اقداماتی نظیر تفویض اختیارات به استانداران، توجه ویژه به بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای این بخش، فعالسازی گذرگاههای جایگزین برای توسعه تجارت با همسایگان، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله محورهای کلیدی این برنامههاست.
سخنگوی دولت همچنین از پیگیری دیپلماسی اقتصادی فعال با تکیه بر ظرفیتهای بینالمللی موجود نظیر اکو، شانگهای، بریکس و اوراسیا، در کنار تقویت امنیت مسیرهای تجاری و تشکیل کارگروههای ویژه، به عنوان بخشی دیگر از برنامههای دولت برای مواجهه هوشمندانه با شرایط بحرانی فعلی نام برد.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه تحریمها هوایی اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در تعارض با تمام مقررات جهانی و پروتکلهای هوانوردی بینالمللی است، تصریح کرد: دولت توجه ویژهای به این بخش دارد و معاونت مربوطه در وزارتخانه، برنامههای ویژهای را جهت حمایت از این بخش طراحی کرده است که شامل ارائه حمایتهای مالی، تسهیلات بانکی، استفاده از صندوقهای تأمین سرمایه، بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و شناسایی بخشهایی از زنجیره تأمین که قابلیت تکمیل در داخل کشور را دارند، است. هدف اصلی، تمرکز بر ظرفیتهای داخلی و بهبود بهرهوری ناوگان و همچنین ادغام خطوط هوایی کوچک است.
فیلترینگ منجر به تحقق حکمرانی فضای مجازی نشده است
وی درپاسخ به سوالی در خصوص سیاست دولت برای ایجاد تغییر در سیاستهای کلان فیلترینگ، گفت: دولت همواره رویکردهایی که با هدف ایجاد امنیت، به ضد خود تبدیل شدهاند را نقد کرده است و در تلاش است تا با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، به سمت تحقق «حکمرانی فضای مجازی» حرکت کند؛ همانگونه که رهبر شهید و گرانقدرمان نیز بارها بر آن تأکید داشتند.
سخنگوی دولت افزود: واقعیت این است که آنچه تاکنون تحت عنوان فیلترینگ شاهد بودهایم، منجر به تحقق حکمرانی فضای مجازی نشده، از این رو دولت مصمم است تا در راستای دستیابی به حکمرانی واقعی در فضای مجازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
کمبود فضای آموزشی در سال تحصیلی جدید نداریم
مهاجرانی با یادآوری آماری از آخرین وضعیت مدارس آسیبدیده طی ۲ جنگ تحمیلی اخیر، آسیبهای وارده به زیرساختهای آموزشی را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: در مجموع، یکهزار و ۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدهاند. از این تعداد، بخش عمدهای تعمیر شده و آماده بهرهبرداری هستند و تنها ۳۶ واحد آموزشی باقیمانده است که عملیات اجرایی آنها تا پیش از مهرماه تکمیل و تحویل خواهد شد.
وی با ابراز تاسف از تخریب کامل ۱۶ مدرسه بر اثر حمله دشمن متخاصم، افزود: پیشبرد این حجم از عملیات عمرانی، بیش از آنکه حاصل اقدامات دولتی باشد، مرهون همت و مشارکت خیرین نیکاندیش است و لازم است از تمامی نهادها و افرادی که در این مسیر یاری رساندهاند، قدردانی کنم و اطمینان دهم که علیرغم تمامی این آسیبها، با تلاشهای صورتگرفته، هیچگونه کمبود فضای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید نداریم.
رایزنیهای دولت با مجلس بر سر لایحه «پیشگیری از خشونت و حمایت از افراد خشونتدیده»
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای به سرانجام رساندن لایحه امنیت زنان و زمان عملیاتی شدن آن، توضیح داد: حضور اجتماعی زنان، همواره از دغدغههای اصلی امام راحل (ره)، رهبر شهید گرانقدر و مقام معظم رهبری بوده و هست. دولت نیز امنیت زنان را از اولویتهای مهم اجتماعی میداند. در خصوص لایحه «پیشگیری از خشونت و حمایت از افراد خشونتدیده» و تبیین چرخه شکلگیری خشونت، رایزنیهای مؤثری با فراکسیون زنان مجلس انجام شده و خوشبختانه بر سر اصول کلی آن توافق حاصل شده است. امیدواریم این روند که بیش از یک دهه به طول انجامیده، هرچه سریعتر به نتیجه نهایی برسد.
مهاجرانی در خصوص موضوع گواهینامه موتورسواری بانوان نیز گفت: مسئله اصلی، یک خلاء قانونی بود؛ در متن قانون، مرجع صدور گواهینامه صرفاً برای «مردان» تصریح شده بود که همین عبارت، از ابتدا محدودیت و مشکلاتی را ایجاد کرد. با این حال، در حال پیگیری هستیم تا این نقیصه رفع شود و با تدابیر اندیشیده شده و فراهمسازی سازوکارهای لازم، از جمله تربیت مربیان و آزمونگیرندگان خانم، بهزودی شاهد آغاز روند صدور گواهینامه برای بانوان خواهیم بود.
وی درباره افزایش قیمت خودرو خارج از چارچوب قانونی، تصریح کرد: فرآیندهای قانونی در خصوص هر تصمیمی باید طی شود؛ بنابراین شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت نیز باید این روند را طی کند.
سخنگوی دولت افزود: «ستاد تنظیم بازار» و «سازمان حمایت از مصرفکننده»، مراجعی هستند که چنانچه شاهد فشار بر مردم باشیم، یقیناً در موارد لازم حتماً مداخله خواهند کرد. بنابراین، در عین تأکید بر ضرورت طی شدن فرآیندهای قانونی، باید توجه داشت که با فشار بر مردم نیز مقابله کرد و چنانچه نیاز به مداخله باشد، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
افزایش مبلغ کالابرگ برای گروههای آسیبپذیر از نیمه مهرماه
مهاجرانی درباره اقدامات دولت در راستای کم کردن فشارها بر معیشت مردم و بالا بردن رقم کالابرگ گفت: دولت نسبت به گرانیها آگاهی کامل دارد و از وضعیت موجود مطلع است؛ از همین رو، برخوردهای لازم با گرانفروشی و احتکار میشود. اما در خصوص وعده رئیسجمهور مبنی بر افزایش کالابرگ متناسب با نرخ تورم، تردیدی در حتمی بودن آن وجود ندارد و این کار انجام خواهد شد. امید داریم از نیمه مهرماه، بتوانیم این اقدام را حداقل برای گروههای آسیبپذیر محقق سازیم.
وی افزود: در کنار کالابرگ، یارانهها و کمکهایمعیشتی در راستای تابآوری اقتصادی هستند که شامل حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه، کارت امید مادر و سایر طرحهای مرتبط با تعاونیهای کار و امور اجتماعی، با هدف حفظ اشتغال، همگی موضوعاتی هستند که امیدواریم دولت بتواند در آنها بهدرستی ایفای نقش کند.
سخنگوی دولت در پایان گفت: پرداخت یارانهها نیز همچنان به قوت خود باقی است و انجام میشود.
منبع: ایرنا