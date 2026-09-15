گلایه عبدی از غیبت ۵ بازیکن مقابل امارات
به گزارش تابناک؛ حسین عبدی در نشست خبری پیش از نخستین دیدار تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مقابل امارات، درباره حضور دوباره خود در ژاپن گفت: خوشحالم که دوباره در ژاپن هستم. فکر میکنم این پنجمین یا ششمین بار است که به ژاپن میآیم، هرچند دقیقاً مطمئن نیستم. از مسابقات قبلی که همراه تیمهایم در ژاپن حضور داشتم، خاطرات بسیار خوبی دارم و ژاپن همیشه میزبان بسیار خوبی بوده است. به یاد دارم که در یکی از دورهها، فکر میکنم در نیگاتا، در مراسمی نیز شرکت کردیم.
وی ادامه داد: حضور دوباره در بازیهای آسیایی برای من باعث خوشحالی و افتخار است. این مسابقات فرصت بسیار خوبی است تا بازیکنان تجربه ارزشمندی به دست بیاورند و امیدوارم این تجربه برای آینده آنها و فوتبال ما مفید باشد.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با اعضای تیمهای ورزشی ایران در روند صدور ویزا برای سفر به آمریکا، اظهار کرد: وقتی ورزشکاران برای حضور در یک مسابقه دعوت میشوند و با آنها چنین رفتاری میشود، به نظر من این موضوع مضحک و غیرقابل قبول است؛ نه در ایران، نه در آمریکا و نه در هیچ جای دیگری از دنیا.
وی در ادامه درباره میزبانی ژاپن تصریح کرد: برای من افتخار و باعث خوشحالی است که اینجا در ژاپن حضور دارم، چرا که ایران و ژاپن از گذشته تا امروز روابط بسیار خوبی داشتهاند. فرهنگهای ما نیز ریشههای بسیار قدیمی دارند. فرهنگ شما شاید چهار یا پنج هزار سال قدمت داشته باشد و فرهنگ ما نیز حدود هفت هزار سال قدمت دارد. ما در آسیا یکدیگر را درک میکنیم و به هم احترام میگذاریم. اتفاقی که آنجا افتاد و رفتاری که با ما شد، به نظر من بسیار بیاحترامی بود. با این حال، اکنون در ژاپن هستیم و از میزبانی و مهماننوازی اینجا رضایت داریم.
عبدی خاطرنشان کرد: ما اینجا فقط برای فوتبال و ورزش نیامدهایم. ورزش میتواند باعث نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر شود؛ اینکه به هم احترام بگذاریم، انسانهای خوبی باشیم و برای ساختن دنیایی بهتر تلاش کنیم. به نظر من احترام و انسانیت، مهمترین ارزشها در ورزش هستند.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران در واکنش به غیبت ۵ بازیکن در دیدار نخست مقابل امارات گفت: تقویم بازیها به شکلی است که دیدار نخست خارج از فیفادی برگزار میشود. به هر حال این مشکلی است که اکنون کاری نمیتوانیم برای آن انجام دهیم و باید شرایط را بپذیریم. موجودی ما برای بازی نخست همین است و در صورت نداشتن مصدومیت، با ۱۵ بازیکن و سه دروازهبان مقابل امارات قرار خواهیم گرفت. فوتبال همین است و چنین چالشهایی وجود دارد. ما این شرایط را میپذیریم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در دیدار فردا برابر تیم قدرتمند امارات عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی درباره زمان ورود بازیکنان استقلال و تراکتور تاکید کرد: اولا به آنها خسته نباشید میگویم و طبق آخرین هماهنگیها قرار است روز بازی برسند.
عبدی در خصوص زمان حضور رضا غندی پور بازیکن شباب الاهلی امارات تصریح کرد: ما منتظر تمام نفرات لیست بودیم. مبین دهقان از امارات آمد، اما غندیپور نیامد و متاسفانه او در تیم باشگاهیاش هم بازی نکرد تا اطلاعات کافی را از او رویت کنیم. حالا با وجود تهیه بلیت برای او اعلام شد که نمیتواند بیاید. در هر صورت او باید خودش را در فیفادی معرفی کند و در اردو حضور پیدا کند. ما پیشبینیهای لازم را هم در این زمینه کرده بودیم که سه مهاجم را اضافه کردیم و برای بازی اول و دوم نگرانی نداریم.
تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، فردا (چهارشنبه) از ساعت ۸:۳۰ صبح به مصاف امارات خواهد رفت.