سفر قریب الوقوع عراقچی به چین

وزارت خارجه چین: عراقچی در جریان این سفر با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین ـ که فردا چهارشنبه 25 شهریور ماه انجام خواهد گرفت ـ دیدار خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه ایران رهسپار چین خواهد شد.

وزارت خارجه چین اعلام کرد، فردا ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به چین سفر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، عراقچی در جریان این سفر با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین دیدار خواهد کرد.