En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قتل خونین ۳ جوان برای چند کبوتر+عکس

اوایل شهریور امسال، سه جوان و مادر یکی از آن‌ها در یک حمله مسلحانه هدف گلوله قرار گرفتند. گفته می‌شود منشأ این درگیری خونین، مشاجره‌ای ساده بر سر چند کبوتر بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵۳
| |
2283 بازدید
|
۳
قتل

به گزارش تابناک؛ عبدالسلام، کامبیز و امیرمحمد ۳ جوان عضو یک خانواده از اهالی روستای ابتر سیستان و بلوچستان هستند که ۱۲ شهریور امسال در اثر تیراندازی به قتل رسیدند. آن‌طور که یکی از بستگان نزدیک این سه قربانی توضیح می‌دهد، این جنایت به‌خاطر چند کبوتر رخ داد.

وی در توضیح این جنایت می‌گوید: «قربانیان از کودکی کبوتر نگهداری می‌کردند و این علاقه تا زمان حیات‌شان نیز ادامه داشت. متهمان به قتل گویا از مدت‌ها پیش به کبوتر‌های قربانیان چشم داشتند. یک روز متهمان تعدادی از کبوتر‌های قربانیان را سرقت و پا به فرار گذاشتد. پس از سرقت، امیرمحمد به محل زندگی سارقان رفت و کبوتر‌ها را پس گرفت، غافل از اینکه سارقان کینه امیرمحمد را به دل گرفته بودند.

سارقان کبوتر چگونه خانواده امیرمحمد را به رگبار بستند؟

چند روز از این ماجرا گذشت تا صبح روز ۱۲ شهریور که کامبیز حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح از شهرستان بم به خانه مادر میانسالش برگشت. چند دقیقه بعد در خانه را زدند. به محض باز کردن در، ۲ مرد مسلح به سمت زن میانسال تیراندازی کردند که نقش زمین شد. کامبیز که صدای تیراندازی را شنید به سمت در رفت که مردان مسلح به قلب او شلیک کردند. با آمدن امیرمحمد به صحنه جنایت، او نیز هدف گلوله قرار گرفت. عبدالسلام آخرین فردی بود که برای کمک به آن سه نفر وارد عمل شد، اما به او نیز شلیک کردند.»

هر سه مرد در خانه به قتل رسیدند و زن میانسال نیز با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. اهالی که از شنیدن صدای شلیک‌های متعدد به‌شدت وحشت کرده بودند، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند، اما هرچه منتظر ماندند کسی نیامد. اورژانس هم با تاخیر در محل جنایت حاضر شد.

وی ادامه می‌دهد: «متهمان به قتل پس از ارتکاب جنایت از محل گریختند و به‌خاطر این جنایت، چند خانواده داغدار شده و ۳ فرزند کامبیز پدرشان از دست داده‌اند. مادر میانسال آنها نیز مراحل درمانی خود را می‌گذراند. مردم این منطقه از شر دو متهم در امان نیستند، به‌طوری‌که اگر کسی بگوید بالای چشم‌تان ابروست، از او کینه به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند انتقام بگیرند.

قتل خونین ۳ جوان برای چند کبوتر+عکس

متهمان به قتل همدست داشتند و این‌طور به نظر می‌آید که برای قتل سه قربانی خانواده از قبل برنامه‌ریزی کرده و انگار اطلاع داشتند که چه زمانی در خانه هستند. پس از این جنایت، همگی در شوک هستیم و تقاضای‌مان از قانون و پلیس دستگیری متهمان متواری، محاکمه و اجرای اشد مجازات است تا هیچ‌کس جرأت نکند این‌طور جنایت کند.»

براساس اعلام فرمانده انتظامی ایرانشهر، پس از وقوع حادثه، ماموران پلیس در محل حاضر شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند و بررسی‌های پلیسی برای روشن شدن ابعاد دقیق حادثه و شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل خونین کبوتر حمله مسلحانه زن میانسال
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله مسلحانه در نیجریه با ۱۸ کشته و زخمی
زولانی تته به قتل رسید!
ماجرای قتل فوتبالیست پس از جام جهانی ۹۴
حمله تروریستی در سراوان / ۲ تروریست کشته شدند
تلاش ناموفق برای رها کردن کبوتر به عنوان نماد صلح!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
23
پاسخ
چرا این لجنها رو اعدام نمیکنین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
3
30
پاسخ
با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند، اما هرچه منتظر ماندند کسی نیامد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
12
پاسخ
بنا بر تجربه قبلی واقعا پلیس و اورژانس کم کاری می کنن . بدلیل تاخیر تاخیر اورژانس ما داغ دار شدیم ... 40 دقیقه تاخیر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۴۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۵ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۲ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۸ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qlB
tabnak.ir/005qlB