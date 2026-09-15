قتل خونین ۳ جوان برای چند کبوتر+عکس
به گزارش تابناک؛ عبدالسلام، کامبیز و امیرمحمد ۳ جوان عضو یک خانواده از اهالی روستای ابتر سیستان و بلوچستان هستند که ۱۲ شهریور امسال در اثر تیراندازی به قتل رسیدند. آنطور که یکی از بستگان نزدیک این سه قربانی توضیح میدهد، این جنایت بهخاطر چند کبوتر رخ داد.
وی در توضیح این جنایت میگوید: «قربانیان از کودکی کبوتر نگهداری میکردند و این علاقه تا زمان حیاتشان نیز ادامه داشت. متهمان به قتل گویا از مدتها پیش به کبوترهای قربانیان چشم داشتند. یک روز متهمان تعدادی از کبوترهای قربانیان را سرقت و پا به فرار گذاشتد. پس از سرقت، امیرمحمد به محل زندگی سارقان رفت و کبوترها را پس گرفت، غافل از اینکه سارقان کینه امیرمحمد را به دل گرفته بودند.
سارقان کبوتر چگونه خانواده امیرمحمد را به رگبار بستند؟
چند روز از این ماجرا گذشت تا صبح روز ۱۲ شهریور که کامبیز حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح از شهرستان بم به خانه مادر میانسالش برگشت. چند دقیقه بعد در خانه را زدند. به محض باز کردن در، ۲ مرد مسلح به سمت زن میانسال تیراندازی کردند که نقش زمین شد. کامبیز که صدای تیراندازی را شنید به سمت در رفت که مردان مسلح به قلب او شلیک کردند. با آمدن امیرمحمد به صحنه جنایت، او نیز هدف گلوله قرار گرفت. عبدالسلام آخرین فردی بود که برای کمک به آن سه نفر وارد عمل شد، اما به او نیز شلیک کردند.»
هر سه مرد در خانه به قتل رسیدند و زن میانسال نیز با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. اهالی که از شنیدن صدای شلیکهای متعدد بهشدت وحشت کرده بودند، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند، اما هرچه منتظر ماندند کسی نیامد. اورژانس هم با تاخیر در محل جنایت حاضر شد.
وی ادامه میدهد: «متهمان به قتل پس از ارتکاب جنایت از محل گریختند و بهخاطر این جنایت، چند خانواده داغدار شده و ۳ فرزند کامبیز پدرشان از دست دادهاند. مادر میانسال آنها نیز مراحل درمانی خود را میگذراند. مردم این منطقه از شر دو متهم در امان نیستند، بهطوریکه اگر کسی بگوید بالای چشمتان ابروست، از او کینه به دل میگیرند و سعی میکنند انتقام بگیرند.
متهمان به قتل همدست داشتند و اینطور به نظر میآید که برای قتل سه قربانی خانواده از قبل برنامهریزی کرده و انگار اطلاع داشتند که چه زمانی در خانه هستند. پس از این جنایت، همگی در شوک هستیم و تقاضایمان از قانون و پلیس دستگیری متهمان متواری، محاکمه و اجرای اشد مجازات است تا هیچکس جرأت نکند اینطور جنایت کند.»
براساس اعلام فرمانده انتظامی ایرانشهر، پس از وقوع حادثه، ماموران پلیس در محل حاضر شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند و بررسیهای پلیسی برای روشن شدن ابعاد دقیق حادثه و شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی ادامه دارد.
منبع: همشهری آنلاین