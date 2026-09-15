خاندوزی حکم جدید گرفت + معارفه
آیین معارفه رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵۱| |
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به گزارش تابناک؛ صبح امروز سهشنبه 24 شهریور، مراسم معارفه احسان خاندوزی به ریاست جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی و تودیع علی آقامحمدی، برگزار شد.
احسان خاندوزی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دولت شهید رئیسی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهدهدار بود.
در این مراسم از زحمات 36 ساله علی آقامحمدی تشکر و قدردانی شد.
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منبع: تسنیم
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