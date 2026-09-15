کارخانه شماره ۲ ایرانذوب؛ از آزمون سخت تا پاسخ توسعهای
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاح کارخانه شماره ۲ شرکت ایرانذوب، با اشاره به دشواریهای ماههای اخیر و آسیبهای واردشده به صنایع، از مقاومت و اراده مدیران و کارکنان ایرانذوب و فولاد مبارکه سخن گفت و تأکید کرد که مسیر توسعه، حتی در سختترین شرایط، متوقف نخواهد شد. او ایرانذوب را بخشی از نقشه توسعه گروه فولاد مبارکه دانست و بر دانشمحوری، افزایش ظرفیت، توسعه بازار و نقشآفرینی این شرکت فراتر از تأمین نیازهای فولاد مبارکه تأکید کرد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاح کارخانه شماره ۲ شرکت ایرانذوب، با اشاره به شرایط سخت حاکم بر کشور و صنعت در ماههای اخیر اظهار کرد: در مجموعه فولاد مبارکه، بهدلیل شرایطی که ما نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتیم، بهخوبی دشواریهای ایجادشده در فرآیند تولید را لمس کردهایم.
وی افزود: اگر بخواهیم با یک نگاه قرآنی به این شرایط نگاه کنیم، باید بدانیم که آزمایشهای الهی همواره وجود داشته و این موضوع فقط مختص امروز ما نیست؛ تقریباً هر کسی که در مسیر حق حرکت کرده، با چنین آزمونهایی مواجه شده است.
«نصرت الهی نزدیک است»؛ آزمایشهای سخت، بخشی از مسیر حق
زرندی با اشاره به آیه ۲۱۴ سوره مبارکه بقره گفت: این آیه به ما یادآوری میکند که تصور نکنیم اگر قرار است وارد مسیر موفقیت شویم، بدون آزمایش و سختی به این نقطه خواهیم رسید. ایستادن در مقابل قدرتهای بزرگ، طبیعتاً عوارض و هزینههایی دارد و انسان باید در این مسیر پاسخگو و مقاوم باشد.
وی تصریح کرد: در این آیه حتی شرایط به جایی توصیف میشود که سختیها و آزمایشها آنقدر سنگین میشوند که پیامبر و مؤمنان همراه او میگویند «مَتَی نَصْرُ اللَّهِ»؛ یعنی نصرت الهی چه زمانی فرا میرسد؟ و بلافاصله پاسخ میآید: آگاه باشید که نصرت الهی نزدیک است.
ایرانذوب؛ نمونهای از اراده و مقاومت صنعتی
زرندی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب و پیشبینی ایشان درباره برخی اتفاقات، اظهار کرد: امروز کلیپی از رهبر شهیدمان پخش شد که بخش قابلتوجهی از این مسائل را پیشبینی کرده بودند. اتفاقات سختی برای کشور و بهویژه مجموعههای صنعتی رخ داد؛ مجموعه فولاد مبارکه و همچنین ایرانذوب نیز از این شرایط تأثیر پذیرفتند.
وی ادامه داد: ایرانذوب قرار بود در اواخر سال گذشته افتتاح شود، اما متأسفانه اتفاقی که در جوار این مجموعه رخ داد، موجب آسیبدیدن خود شرکت نیز شد و مشکلات جدی در این حوزه ایجاد کرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: چیزی که برای ما اهمیت بیشتری داشت، ارادهای بود که در همکاران ایرانذوب وجود داشت؛ همان روحیهای که در فولاد مبارکه نیز در جریان بازسازی شاهد آن بودیم.
زرندی افزود: زمانی که این اتفاق رخ داد، تصور ما این بود که حداقل هشت، ۹ ماه یا حتی یک سال زمان نیاز است تا این مجموعه دوباره به مدار تولید بازگردد و حتی پیشبینی میکردیم شاید بتوانیم در نیمه دوم سال فرآیند تولید را از سر بگیریم؛ اما به لطف خدا، هیئتمدیره و مدیران ایرانذوب توانستند این مجموعه را در نیمه نخست سال به مدار بازگردانند.
وی خطاب به مدیرعامل و کارکنان ایرانذوب گفت: این موضوع واقعاً جای تشکر و خداقوت دارد. من از مدیرعامل و تیم مدیریتی ایرانذوب بابت این تلاش تشکر میکنم.
توسعه؛ مهمترین انتظار فولاد مبارکه از ایرانذوب
زرندی با تأکید بر اینکه توسعه برای گروه فولاد مبارکه اهمیت ویژهای دارد، گفت: من اعتقاد دارم هنر یک مدیر این است که بتواند آثار ماندگاری از دوران مدیریت خود باقی بگذارد. اینکه بعد از حدود ۴۰ سال، امروز شاهد طراحی، احداث و بهرهبرداری از یک مجموعه شکیل و جدید در ایرانذوب هستیم، اتفاق ارزشمندی است.
وی ادامه داد: ما در مجموعه فولاد مبارکه حدود هزار تن مصرف در حوزه گلوله و سایر محصولات مرتبط داریم و از معاون و مدیر مربوطه درخواست دارم این موضوع را بهطور جدی بررسی کنند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به برنامه توسعه ایرانذوب خاطرنشان کرد: انتظار دارم مدیرعامل شرکت ایران ذوب برنامه توسعه این مجموعه تا ظرفیت ۶۰ هزار تن را بهصورت جدی دنبال کنند. ما نیز در فولاد مبارکه از این توسعه حمایت خواهیم کرد و نماینده شهرستان نیز در این مسیر کمک کند.
وی افزود: ما با توسعه ایرانذوب موافق و علاقهمند هستیم و اتفاقاً چنین روحیهای برای ما مطلوب است. ما مدیرانی را میخواهیم که نگاه توسعهای داشته باشند و بتوانند با حفظ سلامت کار، یک قدم مثبت به سمت جلو بردارند.
مأموریت ایرانذوب؛ فراتر از نیاز فولاد مبارکه
زرندی تأکید کرد: نگاه ما این است که ایرانذوب فقط تأمینکننده نیازهای فولاد مبارکه نباشد، بلکه در کل کشور نقشآفرینی کند. باید بتواند کارخانههای سیمان، مجموعه فولاد مبارکه و سایر شرکتهای فولادی کشور را پوشش دهد.
وی ادامه داد: از شما میخواهم سایر تولیدکنندگان کشور را نیز بررسی کنید، قوت و ضعف آنها را ببینید و مشخص کنید در چه بخشهایی میتوانیم از ظرفیتهای داخل گروه فولاد مبارکه استفاده کنیم. همچنین همانطور که اشاره شد، میتوانیم با توکافولاد نیز موضوعات مشترک تعریف کنیم.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خطاب به مدیرعامل ایرانذوب گفت: به نظرم برای یک کار بزرگ آماده شوید. رزومهای که از شما دیدم و عملکردی که طی این یک سال در مجموعه داشتهاید، نشان میدهد عملکرد خوبی داشتهاید و انتظار ما این است که این نگاه توسعهای را بیش از پیش ارتقا دهید.
فولاد مبارکه مسیر توسعه را متوقف نمیکند
زرندی با اشاره به برنامههای گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: ما در مجموعه گروه مبارکه، با وجود مشکلات عظیم و سخت مالی که طی شش ماه گذشته و در پی جنگ با آن مواجه بودهایم، مسیر توسعه را متوقف نکردهایم و متوقف نخواهیم کرد.
وی افزود: امروز حدود پنج ماه از آغاز بازسازی مجموعه فولاد مبارکه گذشته است و فکر میکنم همین دیروز و امروز بخش بزرگی از کار نیز به پایان رسیده است. اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات این موضوع را در زمان مناسب انجام خواهیم داد.
زرندی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانهها گفت: خبرنگاران نیز این موضوع را دنبال و از روند آن مراقبت کنند.
بازسازی فولاد مبارکه؛ نماد مقاومت و اراده ملی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به حمله به این مجموعه صنعتی اظهار کرد: آن روزی که مورد حمله قرار گرفتیم، فکر میکنم سنگینترین حملهای بود که به یک مجموعه صنعتی در کشور اتفاق افتاد. طبیعی بود که از نظر روحی نیز فشار زیادی ایجاد شود.
وی ادامه داد: همان روز اخبار را رصد میکردیم و حتی برخی شبکهها با هیجان اعلام میکردند که «گل بزرگ را زدیم». اولین حرفی که در جلسه با تیم بازسازی، متشکل از چند نفر از معاونان و مدیران، مطرح کردم این بود که باید کاری کنیم که پاسخ ما در شأن همان حرفی باشد که آنها زدهاند.
زرندی تصریح کرد: این اتفاق مبارک افتاد و من واقعاً آن را یک موفقیت برای ایران اسلامی در برابر جبهه کفر میدانم؛ موفقیتی که مدیون نگاه دانشمحور و اراده مهندسان، کارگران و مدیران فولاد مبارکه است.
وی گفت: به همکاران فولاد مبارکه نیز گفتهام که این مجموعه امروز به نمادی از اراده و مقاومت در بازسازی تبدیل شده است و ما باید همین روحیه را در شرکتهای گروه نیز ایجاد و تقویت کنیم.
تأکید بر توسعه R&D و تولید محصولات دانشبنیان
زرندی در ادامه خطاب به مدیرعامل ایرانذوب گفت: یک درخواست مشخص از آقای کریمی دارم و آن موضوع دانشمحور شدن ایرانذوب است. مسیری که در حوزه تحقیق و توسعه آغاز کردهاید را جدیتر دنبال کنید افزایش مقاومت قطعات، توسعه آلیاژها و سایر حوزههای تحقیقاتی کار کنید. این موضوع میتواند یک کار متفاوت و مزیت رق.
وی افزود: روی افزایش مقاومت قطعات، توسعه آلیاژها و سایر حوزههای تحقیقاتی کار کنید. این موضوع میتواند یک کار متفاوت و مزیت رقابتی برای ایرانذوب ایجاد کند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین با اشاره به برنامه ایرانذوب برای ورود به بازار عراق گفت: بازار عراق را که گفتید در حال آغاز فعالیت در آن هستید، ما کاملاً آماده حمایت هستیم. آقای اکبری نیز که مسئول حوزه بینالملل هستند، در جریان این موضوع قرار بگیرند تا بتوانیم از ظرفیتهای بینالمللی گروه برای توسعه بازار ایرانذوب استفاده کنیم.
حمایت از طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای ایرانذوب
زرندی تأکید کرد: طرحهای سرمایهگذاری خود را ارائه کنید تا ما نیز با نگاه مثبت آنها را بررسی و پیگیری کنیم. در مجموع، ما علاقهمندیم مدیرانی که به دنبال توسعه هستند، این مسیر را ادامه دهند.
وی گفت: من شخصاً مدیری را که به دنبال توسعه باشد، دوست دارم؛ اما دو موضوع را همواره به دوستان تأکید میکنیم: نخست اینکه سلامت کار را حفظ کنیم و دوم اینکه با همین نگاه توسعهای، بتوانیم تحول ایجاد کنیم.
ایرانذوب از آزمون سخت سربلند بیرون آمد
زرندی با اشاره مجدد به عملکرد ایرانذوب در شرایط دشوار گفت: همانطور که خود ما در مجموعه فولاد مبارکه در شرایط سخت مورد آزمایش قرار گرفتیم، جنابعالی و همکارانتان نیز در ایرانذوب این آزمایش را پشت سر گذاشتید و الحمدلله سربلند بیرون آمدید.
وی اظهار امیدواری کرد: انشاءالله بتوانیم در کنار یکدیگر کارهای بزرگی انجام دهیم و ایرانذوب را به جایگاهی برسانیم که نقشآفرینی مؤثری در صنعت کشور داشته باشد.
تمرکز ظرفیت بومیسازی گروه در توکافولاد
زرندی با اشاره به مأموریت جدید گروه فولاد مبارکه در حوزه بومیسازی گفت: در گروه توکا نیز تلاش میکنیم حوزههای مکمل تولید فولاد مبارکه را متمرکز کنیم. وی افزود: هر موضوعی که در حوزه بومیسازی نیازمند سرمایهگذاری باشد، مأموریت آن را به گروه توکا سپردهایم و از طرح های جدید حمایت خواهیم کرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: موضوع دوم، حوزه لجستیک است. در این بخش نیز یک طرح بزرگ در حال آمادهسازی است و امیدواریم بتوانیم برای مجموعه فولاد مبارکه یک طرح لجستیکی در کلاس جهانی ایجاد کنیم.
قدردانی از مدیران و کارکنان ایرانذوب
زرندی در پایان با تقدیر از دستاندرکاران پروژه گفت: از زحمات جناب آقای سبزواری، آقای کریمی، اعضای هیئتمدیره توکافولاد و ایرانذوب، معاونان محترم، معاون تولید، معاون توسعه و مدیران و شرکتهای معین که هرکدام به اندازه خود در این فرآیند نقش داشتند، تشکر میکنم. وی افزود: از همه همکاران خوبم در مجموعه ایرانذوب، کارگران عزیز، مهندسان و کارشناسان که در این مسیر تلاش کردند نیز صمیمانه تشکر میکنم.
زرندی همچنین خطاب به مسئولان شهرستان گفت: امیدواریم کارهایی که در مجموعه شهرستان در حال انجام است، به ارتقای وضعیت اقتصادی و اشتغال منطقه نیز منجر شود و افتتاح و توسعه ایرانذوب بتواند آثار مثبت خود را در سطح شهرستان و منطقه نشان دهد.