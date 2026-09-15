پیام شدیداللحن ظریف منتشر شد

محمدجواد ظریف، درباره حمله به لامرد و جنایاتی که در آنجا مرتکب شد، نوشت: دستوردهندگان، مرتکبان و افرادی که آگاهانه این جنایت‌ها را تسهیل یا ممکن کرده‌اند، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند.

به گزارش تابناک؛ وزیر پیشین امور خارجه و رئیس اندیشکده پایاب امروز سه‌شنبه، ۲۴ شهریور با اشاره به جنایت جنگی آمریکا در لامرد نوشت: جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، نه با روایت‌های سیاسی پاک می‌شوند، نه با ادعای ضرورت نظامی، و نه با گذر زمان.

محمد جواد ظریف تصریح کرد: حقوق بین‌الملل روشن است؛ دستوردهندگان، مرتکبان و آنان که آگاهانه این جنایت‌ها را تسهیل یا ممکن کرده‌اند، مسئولیت کیفری فردی دارند.

در جریان تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶(۹ اسفند ۱۴۰۴) یک سالن ورزشی در لامرد هدف اصابت موشک قرار گرفت؛ در آن زمان یک تیم والیبال زنان در این مجموعه حضور داشت. گزارش‌های مختلف شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۱ نفر اعلام کرده‌اند و شماری از قربانیان کودک بوده‌اند. هرچند آمریکا به سنت همیشه، مسئولیت حمله به لامرد را رسماً نپذیرفته اما تحقیقات مستقل و تحلیل‌های تسلیحاتی، از جمله بررسی‌های منتسب به BBC، نیویورک‌تایمز، AP و Airwars، شواهدی ارائه کرده‌اند که با استفاده از موشک آمریکایی Precision Strike Missile (PrSM) در این حمله سازگار است.