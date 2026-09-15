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پیام شدیداللحن ظریف منتشر شد

محمدجواد ظریف، درباره حمله به لامرد و جنایاتی که در آنجا مرتکب شد، نوشت: دستوردهندگان، مرتکبان و افرادی که آگاهانه این جنایت‌ها را تسهیل یا ممکن کرده‌اند، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۴۰
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3566 بازدید
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۵
توئیت ظریف

به گزارش تابناک؛ وزیر پیشین امور خارجه و رئیس اندیشکده پایاب امروز سه‌شنبه، ۲۴ شهریور با اشاره به جنایت جنگی آمریکا در لامرد نوشت: جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، نه با روایت‌های سیاسی پاک می‌شوند، نه با ادعای ضرورت نظامی، و نه با گذر زمان.

محمد جواد ظریف تصریح کرد: حقوق بین‌الملل روشن است؛ دستوردهندگان، مرتکبان و آنان که آگاهانه این جنایت‌ها را تسهیل یا ممکن کرده‌اند، مسئولیت کیفری فردی دارند.

 در جریان تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶(۹ اسفند ۱۴۰۴) یک سالن ورزشی در لامرد هدف اصابت موشک قرار گرفت؛ در آن زمان یک تیم والیبال زنان در این مجموعه حضور داشت. گزارش‌های مختلف شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۱ نفر اعلام کرده‌اند و شماری از قربانیان کودک بوده‌اند. هرچند آمریکا به سنت همیشه، مسئولیت حمله به لامرد را رسماً نپذیرفته اما تحقیقات مستقل و تحلیل‌های تسلیحاتی، از جمله بررسی‌های منتسب به BBC، نیویورک‌تایمز، AP و Airwars، شواهدی ارائه کرده‌اند که با استفاده از موشک آمریکایی Precision Strike Missile (PrSM) در این حمله سازگار است.

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برچسب ها
توئیت ظریف محمدجواد ظریف جنایات جنگی جنایات آمریکا لامرد حمله آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
14
15
پاسخ
چه اقدام سریع و به موقعی!!!!
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
شما اصلا متوجه نشدی مساله چیه. ظریف همون موقع جنایات را محکوم کرد. این یک مطلب در جواب چرند گویی های یک سری مسئولین آمریکایی و همراهان به ظاهر ایرانی مقیم خارجه که جدیدا حرفهایی زدن تا آمریکا و جنایاتش را سفید شویی و کنند و حملات بعدی را عادی سازی کنند.
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
0
پاسخ
علی رغم آسیبهای شدیدی که بامواضع واقداماتش به کشورزده،این متن وموضع بسیارخوبی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
1
پاسخ
ظریف تو خودت باهاشون مذاکره کردی و برجام رو امضا کردی!
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
1
پاسخ
بنظرم جناب دکتر ظریف در پاسخ دادن یک کمی عجله کردن .
اگر 12 سال بعد با تامل بیشتری جواب میداد اینقدر جوابشون شدید الحن !!!!! نبود
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