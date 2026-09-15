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اعتبار کالابرگ این کدملی‌های فردا شارژ می‌شود

فردا ۲۵ شهریور، اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول طبق زمان‌بندی وزارت تعاون شارژ می‌شود؛ در هر مرحله کدملی‌های با رقم پایانی ۰، ۱ و ۲ در اولویت دریافت اعتبار قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۳۳
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کالابرگ

به گزارش تابناک، بر اساس زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ در روزهای پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه شارژ می‌شود. بنابراین فردا ۲۵ شهریور، نوبت گروهی از خانوارهای مشمول است.

در این مرحله خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است  اعتبار کالابرگ دریافت می‌کنند.

مبلغ فعلی کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و تاکنون تغییری در آن اعمال نشده است و اعتبار شهریورماه نیز تا پایان مهرماه قابل استفاده خواهد بود.

در همین حال، دولت موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. معاون وزیر رفاه اعلام کرده در صورت تأمین منابع، احتمال افزایش اعتبار برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وجود دارد و اجرای آن می‌تواند از پاییز آغاز شود.

همچنین روز گذشته مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در جمع بازنشستگان اعلام کرد که رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
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پاسخ
پنجمین کشور ثروتمند دنیا و کالابرگ‌
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