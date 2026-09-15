به گزارش تابناک، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه کاهش یافت و به هر گرم ۲۳ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان رسید.

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

انس طلا $ ۴۳۱۰ ۱۳٫۳۲

مظنه تهران ۱۰۰٫۵۱۰٫۰۰۰

طلا ۱۸ عیار ۲۳٫۲۰۲٫۹۰۰

طلای ۲۴ عیار ۳۰٫۹۳۴٫۰۰۰

*قیمت‌ها به تومان است.