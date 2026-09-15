قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۳۲| |
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به گزارش تابناک، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز سهشنبه کاهش یافت و به هر گرم ۲۳ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان رسید.
بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
انس طلا $ ۴۳۱۰ ۱۳٫۳۲
مظنه تهران ۱۰۰٫۵۱۰٫۰۰۰
طلا ۱۸ عیار ۲۳٫۲۰۲٫۹۰۰
طلای ۲۴ عیار ۳۰٫۹۳۴٫۰۰۰
*قیمتها به تومان است.
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