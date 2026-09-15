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قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۳۲
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طلا

به گزارش تابناک، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه کاهش یافت و به هر گرم ۲۳ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان رسید.

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

انس طلا $ ۴۳۱۰  ۱۳٫۳۲ 

مظنه تهران ۱۰۰٫۵۱۰٫۰۰۰  

طلا ۱۸ عیار ۲۳٫۲۰۲٫۹۰۰  

طلای ۲۴ عیار ۳۰٫۹۳۴٫۰۰۰  

*قیمت‌ها به تومان است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
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