دستگیری کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی پیش از خروج از کشور

متهمی که با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شبکه یکی از بانک‌های خصوصی، ۱۷۱ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، در حین خروج از مرز دستگیر و بخش عمده‌ای از اموال تحصیلی توقیف شد.

به گزارش تابناک، علی صالحی دادستان تهران گفت: یکی از کارکنان حفاظت شبکه‎ بانکی که با نفوذ و دسترسی غیرمجاز، اقدام به کلاهبرداری اینترنتی و تحصیل ۱۷۱ میلیارد تومان از اموال بانک کرده و قصد خروج از مرزهای غربی کشور را داشت؛ با اقدام به موقع همکاران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و ضابطان، دستگیر و تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متهم پس از تفهیم اتهام با قرار تأمین کیفری متناسب به زندان معرفی و بخش عمده‌ای از اموال تحصیلی توقیف شد.