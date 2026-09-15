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شهادت یکی از فرماندهان گردان‌های القسام در شمال غزه

منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که «احمد البطش ابواوسامه» یکی از فرماندهان گردان‌های عزالدین القسام در جریان حملات اسرائیل به شمال غزه به شهادت رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۶
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فرمانده القسام

به گزارش تابناک، در جریان حملات اسرائیل به شمال نوار غزه، چهار عضو حماس ازجمله یکی از فرماندهان گردان‌های عزالدین القسام فرمانده به شهادت رسیدند.

اورشلیم پست نیز مدعی شد که در جریان حملات اسرائیل یکی دیگر از اعضای حماس در خان یونس به شهادت رسیده است.

منبع: ایسنا

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اسرائیل غزه حمله شهادت القسام فرمانده حماس
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