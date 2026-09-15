درخواست عربستان از انگلیس برای حمله به انصارالله یمن
پس از دست رد آمریکا به سینه عربستان برای حمله به یمن، ریاض این بار دست به دامن لندن شد تا دست به مداخله در یمن و حمله به انصارالله بزند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۵| |
346 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از چند منبع که آنها را آگاه خوانده گزارش داد: «اندی برنهام»، نخست وزیر انگلیس درحال بررسی درخواست عربستان برای دریافت حمایت نظامی برای مقابله با حوثی ها [انصارالله] و حفاظت از زیرساخت های نفتی است.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟