درخواست عربستان از انگلیس برای حمله به انصارالله یمن

پس از دست رد آمریکا به سینه عربستان برای حمله به یمن،‌ ریاض این بار دست به دامن لندن شد تا دست به مداخله در یمن و حمله به انصارالله بزند.