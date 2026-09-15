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انهدام یک پهپاد پیشرفته MQ1 ️در غرب تنگه هرمز

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کره که یک فروند انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 ️در غرب تنگه هرمز منهدم شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کره که یک فروند انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 ️در غرب تنگه هرمز منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۳
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پهپاد MQ1

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ️بامداد امروز یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان غرب تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

پیشتر فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: سوپر نفتکش «الگایا» در جنوب تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه افزود: سوپر نفتکش «الگایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقهء ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل هوشمند ما می‌باشد.

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سپاه تنگه هرمز پهپاد پهپاد MQ1 سرنگونی
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