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حمله دشمن آمریکایی به دو قایق صیادی در خلیج فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۱۷
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جنگ ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، احمد نفیسی اظهار کرد: شامگاه دوشنبه دو فروند قایق صیادی در فاصله ۱۲ مایلی جزیره لارک و ۳۰ مایلی بندر کرگان در آب‌های خلیج فارس مورد حمله پهپادی قرار گرفتند.

وی افزود: در پی این حمله، تعدادی از صیادان حاضر در این دو قایق مفقود شده‌اند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی برای یافتن آنان آغاز شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول در حال انجام عملیات جست‌وجو و نجات در محدوده وقوع حادثه هستند و آخرین وضعیت صیادان مفقود شده در دست بررسی است.

نفیسی تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه و وضعیت صیادان پس از تکمیل اطلاعات و دریافت گزارش‌های رسمی توسط مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.

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برچسب ها
هرمزگان تنگه هرمز آمریکا حمله قایق صیادی خلیج فارس
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