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واکنش نکونام به شکست تراکتور در آسیا

تیم‌های ایرانی میزبانی ندارند و ناراحت‌ کننده است که مدام در حال پرواز یا بازی کردن هستیم. متأسفانه از امتیاز میزبانی بی‌بهره هستیم و هواداران نمی‌توانند تیمشان را حمایت کنند. شرایط سختی داریم.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۱۵
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جواد نکونام

به گزارش تابناک، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات، اظهار کرد: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم که در این هوا و شرایط سخت، فوتبال باکیفیتی ارائه دادند. تیم حریف از اشتباهات فردی و پاس‌های اشتباه ما استفاده کرد و به‌خصوص در نیمه نخست، ما را تحت فشار قرار داد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم با تغییری که انجام دادیم، بازی را در دست گرفتیم. شکل بازی خوب بود و توانستیم موقعیت ایجاد کنیم. شباب الاهلی یکی از بهترین تیم‌های آسیاست.

نکونام خاطرنشان کرد: مشکلات عدیده‌ای داریم، با این حال خوب بازی کردیم. مصدومیت‌های زیادی داریم. دیروز شهریار مغانلو در تمرین آسیب دید و نتوانستیم از او در ترکیب اصلی استفاده کنیم. شرایط سختی داریم و یک‌سری قوانین مربوط به لیست بازیکنان نیز دست و پای ما را بسته است. از طرفی تیم‌های ایرانی میزبانی ندارند و ناراحت‌ کننده است که مدام در حال پرواز یا بازی کردن هستیم. متأسفانه از امتیاز میزبانی بی‌بهره هستیم و هواداران نمی‌توانند تیمشان را حمایت کنند.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: دوره قبل که تراکتور از گروهش صعود کرد، تیم‌های ایرانی از امتیاز میزبانی برخوردار بودند و هواداران به‌خوبی از تیم حمایت می‌کردند و جو فوق‌العاده‌ای در ورزشگاه ایجاد می‌شد که تیم‌های حریف را تحت فشار قرار می‌داد. شرایط سختی داریم. خودمان هم در فوتبال ایران یک‌سری مشکلات ایجاد می‌کنیم. به هر حال اتفاقاتی است که افتاده و به تیم حریف تبریک می‌گویم.

وی افزود: لیاقت این را داشتیم که حداقل مساوی بگیریم. یک بر یک حقمان بود. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم. با وجود کمبود بازیکن، در این هوا زحمت کشیدند و تلاش کردند. امروز یکی از بهترین گلرهای فوتبال ایران را در اختیار نداشتیم و پارسا جعفری اولین بازی‌اش را برای ما انجام داد و فوق‌العاده کار کرد.

نکونام گفت: متأسفانه نتیجه را واگذار کردیم، اما نگاه ما به آینده است تا تیم را به شرایط ایده‌آل برسانیم. در نیم‌فصل باید بازیکن جذب کنیم. تنها تیمی که در دنیا آرزو دارد زود نیم‌فصل شود، تراکتور است.

وی در خصوص دلایل اشتباهات تیمش در دقایق ابتدایی بازی نیز گفت: به نظرم شرایط آب‌وهوایی کار را خیلی سخت کرده بود. جایی که ما تمرین می‌کنیم، آب‌وهوا و رطوبت بسیار متفاوت است و بازی در رطوبت بالا سخت بود و این شرایط تأثیرگذار بود. ما در شروع بازی در بعضی از صحنه‌ها اشتباهاتی داشتیم و آنها هم دوست داشتند ما این اشتباهات را انجام دهیم و به نوعی برایمان تله گذاشته بودند. این دو دلیل باعث شد به حریف موقعیت بدهیم.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

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تراکتور نکونام سرمربی لیگ نخبگان آسیا شباب الاهلی
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