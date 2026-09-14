به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در اولین دیدارش در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ امشب (دوشنبه) در ورزشگاه بصره عراق از السد قطر میزبانی کرد و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.

یاسر آسانی (دقیقه ۹)، سعید سحرخیزان (دقیقه ۴۷) و اسماعیل قلی‌زاده (۵+۹۰) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ابتدایی السد:

مشعل برشام، بوعلام خوخی، طارق سلمان، پدرو میگل، اوتاویو، گیلهرمه، کلاویدینیو، اکرم عفیف، روبرتو فیرمینو ، هاشم علی و یوسف عبدالرزاق.

در حالی که با شروع مسابقه السد به دنبال پیدا کردن مسیر دروازه استقلال بود، اما یاسر آسانی بود که در دقیقه ۹ روی پاس اشتباه مدافعان السد توپ‌ربایی کرد و موفق شد دروازه مشعل برشام را باز کند.

پس از گل زودهنگام استقلال، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده کنترل بازی را در دست گرفتند و سعی کردند اجازه پیشروی به السدی‌ها ندهند. در همین حال یاسر آسانی یک بار دیگر با شوترنی سعی کرد تیمش را به گل برساند و چند دقیقه بعد السدی‌ها موقعیتی روی دروازه استقلال ایجاد کردند، اما توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. در لحظات پایانی نیمه نخست هم سعید سحرخیزان می‌توانست استقلال را به گل دوم برساند، اما این اتفاق رخ نداد و آبی‌پوشان با برتری یک بر صفر راهی رختکن شدند.

نیمه دوم هم با گل زودهنگام استقلال آغاز شد؛ سحرخیزان که در نیمه اول موقعیت خود را از دست داد، روی پاس یاسر آسانی گلزنی کرد تا آبی‌ها السد را به شوک فرو ببرند.

روبرتو فرمینو، ستاره برزیلی السدی‌ها در دقیقه ۵۷ با یک شوت موفق شد اختلاف گل را کمتر کند، اما پس از بررسی صحنه گل در VAR، خطای هند عبدالرزاق تشخیص داده شد تا گل السد مردود اعلام شود.

اگرچه السد تلاش می‌کرد تا به بازی برگردد، اما کاری از دست ستاره‌های این تیم هم بر نیامد؛ با این حال استقلال سوار بر بازی بود و در دقیقه ۵+۹۰ هم اسماعیل قلی‌زاده کار را تمام کرد و شاگردان بختیاری‌زاده را به گل سوم رساند تا استقلال در اولین گام به یک پیروزی درخشان دست پیدا کند.