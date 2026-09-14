کشف پیکر مطهر یک شهید دفاع مقدس در طلاییه
به گزارش تابناک، تصویر پیکر مطهر یک شهید مربوط به عملیات «خیبر» که چند روز پیش به دنبال استقرار امکانات و تجهیزات مقابله با سیل و تقویت دژ در طلاییه توسط گروههای تفحص در منطقه «طلاییه» کشف شده است، منتشر شد.
هنوز اطلاعاتی از هویت این شهید والامقام منتشر نشده است.
خاطرنشان میشود، عملیات خیبر در اسفندماه سال ۱۳۶۲ در منطقه جبهه جنوبی ـ هورالهویزه و با هدف تصرف هورالهویزه و جاده بصره - العماره و تهدید بصره از سمت شمال به صورت مشترک توسط ارتش و سپاه انجام شد.
از نتایج مثبت این عملیات میتوان به آزادسازی ۱۰۰۰ کیلومترمربع در منطقه هور و ۱۸۰ کیلومترمربع درجزایر مجنون و طلاییه، آشکار ساختن لزوم ایجاد، تقویت و توسعه یگانهای دریایی برای انجام عملیاتهای آبی – خاکی، زمینهسازی عملیاتهای بدر، والفجر ۸، کربلا ۳، ۴ و ۵ و همچنین زمینهای برای تشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران اشاره کرد.
منتع: مهر