En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

برخورد سوپر نفتکش «الگایا» با مین‌های دریایی

فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل نیروی دریایی سپاه است
کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۹
| |
1479 بازدید
نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابناک، فرماندهی نیروی دریایی سپاه دقایقی پیش اعلام کرد:  سوپر نفتکش «الگایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقهء ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت،بر اثر برخورد با مین های دریایی منفجر شد.

تلاش برای مهار آتش بی نتیجه بوده و کل نفتکش در شعله های آتش گرفتار شده است پیش از این نسبت به خطرناک بودن معبر غیر قانونی هشدار داده شده بود.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل هوشمند ما می باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز نفتکش مین های دریایی
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
هوش مصنوعی در میانه عملیات‌های سایبری علیه ایران
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حادثه برای یک نفتکش در سواحل عمان
عکس: تصویری از پاسخ به حمله آمریکا علیه نفتکش ایران
هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز
هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به خدمه برخی نفتکش‌ها
عکس | اولین تصاویر از شکار ارزشمند سپاه در تنگه هرمز
شکار جدید و مهم سپاه در تنگه‌‌هرمز + عکس
کاهش ۹۷ درصدی تردد در تنگۀ هرمز
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۱۹۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۸۸ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۰ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۳ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۷۲ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۶ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۵۷ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
وقتی «سوپر انقلابی‌ها» علیه دولت و مجلس می‌شورند/ کودتا زیر نقاب انقلابی‌گری؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qkT
tabnak.ir/005qkT