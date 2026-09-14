به گزارش تابناک، فرماندهی نیروی دریایی سپاه دقایقی پیش اعلام کرد: سوپر نفتکش «الگایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقهء ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت،بر اثر برخورد با مین های دریایی منفجر شد.

تلاش برای مهار آتش بی نتیجه بوده و کل نفتکش در شعله های آتش گرفتار شده است پیش از این نسبت به خطرناک بودن معبر غیر قانونی هشدار داده شده بود.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل هوشمند ما می باشد.