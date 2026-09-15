تفاهم ایران و عمان درباره هرمز یک شکست سیاسی برای آمریکاست / منطقه باید بدون آمریکا درباره امنیت خود تصمیم بگیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: تفاهم ایران و عمان درباره نقش‌آفرینی و مدیریت تنگه هرمز، علاوه بر اهمیت راهبردی برای دو کشور، پیام روشنی برای کشورهای منطقه دارد؛ اینکه امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه و بدون اتکا به قدرت‌های بیرونی تأمین شود.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که دو کشور درباره آن به تفاهم رسیده‌اند، حضور پررنگ ایران و عمان در مدیریت و نقش‌آفرینی در تنگه هرمز است.

تفاهم ایران و عمان به معنای تامین امنیت از سوی کشورهای منطقه است

به گفته وی، اهمیت این موضوع تنها به همکاری تهران و مسقط محدود نمی‌شود، بلکه از منظر منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است؛ چراکه در عمل، ادعای آمریکا برای نقش‌آفرینی و اثرگذاری در تنگه هرمز را پس می‌زند و این پیام را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌دهد که خودشان باید درباره امنیت و مسائل منطقه تصمیم بگیرند و متکی به قدرت‌های بیرونی نباشند.

وی افزود: این تفاهم در یک فضای دوستانه میان ایران و عمان شکل گرفته و دو کشور درباره موضوعات مختلف به نتایج نهایی رسیده‌اند.

مالکی تأکید کرد که رسیدن به این نقطه بدون دشواری نبوده است و آمریکایی‌ها از همان روزهای نخست تلاش کردند این روند شکل نگیرد یا در صورت برگزاری، آمریکا به‌عنوان طرف ثالث در آن حضور داشته باشد.

رایزنی‌های ایران منجر به عدم حضور آمریکا در تفاهمنامه ایران و عمان شد

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌ها و دیپلماسی ایران در نهایت باعث شد این مسیر بدون حضور آمریکا پیش برود و قرار است تفاهم به همراه بیانیه‌ای منتشر شود.

تفاهم ایران و عمان یک برگ برنده برای دو کشور است

وی این اتفاق را یک دستاورد مهم و «برگ برنده» برای ایران و عمان دانست.

مالکی در ارتباط با نشست برنامه‌ریزی‌شده میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان نیز، گفت: قرار بود این نشست با حضور وزرای خارجه کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود تا درباره تحولات منطقه جنگی که آمریکایی‌ها علیه ایران به راه انداختند و خسارت‌هایی که در این جنگ به کشورهای منطقه وارد شد، گفت‌وگو شود و خودشان در این ارتباط تصمیم بگیرند و این امر انزوای سیاسی آمریکا را در بر خواهد گرفت.

وی تأکید کرد که اصل این نشست از این جهت اهمیت داشت که کشورهای منطقه خودشان درباره مسائل و امنیت منطقه تصمیم بگیرند.

تفاهم ایران و عمان یک شکست سیاسی برای آمریکاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تفاهم ایران و عمان درباره هرمز می‌تواند یک شکست سیاسی دیگر برای آمریکا تلقی شود؛ چراکه آمریکا تلاش داشت در ترتیبات مربوط به این آبراه راهبردی نقش داشته باشد، اما ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی، مسیر گفت‌وگو درباره مدیریت آینده و ترتیبات کشتیرانی را دنبال کرده‌اند.

به گزارش تابناک، پیش از این نیز مذاکرات تهران و مسقط درباره مدیریت آینده تنگه، کریدورهای کشتیرانی و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها در جریان بوده و دو کشور بر ادامه رایزنی‌های فنی و سیاسی تأکید کرده بودند.