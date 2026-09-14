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فارابی

واژگونی مرگبار مینی بوس در طرقبه

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در شهر طرقبه۲ کشته و ۱۷ مصدوم در پی داشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۶
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حادثه

به گزارش تابناک، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی مینی بوس عصر دوشنبه در نزدیکی دره «ارغوان» شهر طرقبه رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۲ مسافر زن جان باختند و ۱۷ مصدوم دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان‌های طالقانی، فارابی و شریعتی مشهد منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پنج نفر از مصدومان انتقال داده شده به بیمارستان بدحال بودند.

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مشهد طرقبه سانحه رانندگی واژگونی خودرو مینی بوس واژگونی مینی بوس مصدومیت مسافران
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