واژگونی مرگبار مینی بوس در طرقبه
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس در شهر طرقبه۲ کشته و ۱۷ مصدوم در پی داشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۶| |
2 بازدید
به گزارش تابناک، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی مینی بوس عصر دوشنبه در نزدیکی دره «ارغوان» شهر طرقبه رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه ۲ مسافر زن جان باختند و ۱۷ مصدوم دیگر توسط آمبولانس به بیمارستانهای طالقانی، فارابی و شریعتی مشهد منتقل شدند.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پنج نفر از مصدومان انتقال داده شده به بیمارستان بدحال بودند.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟