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سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۴
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از سفر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، به تهران در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، سفر طالبانی به تهران بنا به دعوت وزیر امور خارجه کشورمان و در چارچوب رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شود.

بقائی تصریح کرد: رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف، از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیت مرزی، گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کردستان عراق اتحادیه میهنی کردستان بافل طالبانی سفر به ایران
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tabnak.ir/005qkO