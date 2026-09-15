فرمول طلایی قیمه: نسبت دقیق گوشت و لپه برای هر نفر

برای تهیه یکی خورش قیمه خوشمزه و جا افتاده لازم است که شما مقدار مناسب مواد اولیه قیمه برای هر نفر را بدانید این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

برای خورشت قیمه چقدر لپه و گوشت نیاز داریم؟

به گزارش تابناک؛ اندازه دقیق مواد لازم قیمه نذری یا مجلسی، راز مهم و اصلی خوشمزه شدن این خورشت پرطرفدار ایرانی است برای همین در ادامه مطالب آموزشی این غذا، این بخش از آموزش آشپزی نمناک را به توضیح درمورد این مسئله بخصوص میزان لپه خورش قیمه و اندازه گوشت در خورش قیمه برای هر نفر اختصاص داده ایم.



اندازه لپه برای هر نفر در خورشت قیمه

در پاسخ به این سوال که در خورشت قیمه چقدر لپه بریزیم، به ساده ترین زبان ممکن میتوان گفت، برای هر نفر 2 قاشق لپه کافیست. کم و زیادش موردی ندارد و بستگی به ذائقه خواهد داشت ولی حد نرمال آن، همان 2 قاشق برای هر نفر است.

هر کیلو لپه برای چند نفر است؟

احتمالا برای پخت قیمه نذری شرایط متفاوت است و شما مایلید بدانید که هر کیلو لپه برای چند نفر کافی خواهد بود. در پاسخ به این سوال پرتکرار شما کاربران که هر کیلو لپه برای چند نفره باید بگوییم سرآشپزهای رستوران و غذاخوری ها در پخت خورش قیمه برای تعداد بالا و قیمه نذری، تقریبا هر کیلوگرم لپه را برای 20 الی 22 نفر در نظر میگیرند.

مقدار گوشت قیمه برای هر نفر

حالا که اندازه و پیمانه لپه برای خورش قیمه مشخص شد، نوبت به گوشت میرسد و اینکه بدانیم هر کیلو گوشت خورشتی برای چند نفر کافی خواهد بود. شما به عنوان آشپز، برای هر نفر 70 تا 100 گرم گوشت قیمه در نظر بگیرید که این مقدار اندازه استاندارد در قیمه مجلسی و نذری هم در نظر گرفته می شود.

منبع: نمناک