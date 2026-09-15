En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

فرمول طلایی قیمه: نسبت دقیق گوشت و لپه برای هر نفر

برای تهیه خورش قیمه خوشمزه و جا افتاده لازم است نکاتی را بدانید مبنی بر این که مقدار مناسب مواد اولیه قیمه برای هر نفر را چقدر است. این مطلب به شما کمک خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۹۵
| |
243 بازدید
خورشت قیمه

برای تهیه یکی خورش قیمه خوشمزه و جا افتاده لازم است که شما مقدار مناسب مواد اولیه قیمه برای هر نفر را بدانید این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

برای خورشت قیمه چقدر لپه و گوشت نیاز داریم؟

به گزارش تابناک؛ اندازه دقیق مواد لازم قیمه نذری یا مجلسی، راز مهم و اصلی خوشمزه شدن این خورشت پرطرفدار ایرانی است برای همین در ادامه مطالب آموزشی این غذا، این بخش از آموزش آشپزی نمناک را به توضیح درمورد این مسئله بخصوص میزان لپه خورش قیمه و اندازه گوشت در خورش قیمه برای هر نفر اختصاص داده ایم.


اندازه لپه برای هر نفر در خورشت قیمه

در پاسخ به این سوال که در خورشت قیمه چقدر لپه بریزیم، به ساده ترین زبان ممکن میتوان گفت، برای هر نفر 2 قاشق لپه کافیست. کم و زیادش موردی ندارد و بستگی به ذائقه خواهد داشت ولی حد نرمال آن، همان 2 قاشق برای هر نفر است.

هر کیلو لپه برای چند نفر است؟

احتمالا برای پخت قیمه نذری شرایط متفاوت است و شما مایلید بدانید که هر کیلو لپه برای چند نفر کافی خواهد بود. در پاسخ به این سوال پرتکرار شما کاربران که هر کیلو لپه برای چند نفره باید بگوییم سرآشپزهای رستوران و غذاخوری ها در پخت خورش قیمه برای تعداد بالا و قیمه نذری، تقریبا هر کیلوگرم لپه را برای 20 الی 22 نفر در نظر میگیرند.

مقدار گوشت قیمه برای هر نفر

حالا که اندازه و پیمانه لپه برای خورش قیمه مشخص شد، نوبت به گوشت میرسد و اینکه بدانیم هر کیلو گوشت خورشتی برای چند نفر کافی خواهد بود. شما به عنوان آشپز، برای هر نفر 70 تا 100 گرم گوشت قیمه در نظر بگیرید که این مقدار اندازه استاندارد در قیمه مجلسی و نذری هم در نظر گرفته می شود.

منبع: نمناک

اشتراک گذاری
برچسب ها
خورشت قیمه لپه گوشت مواد غذایی مفید مواد اولیه قیمه برای هر نفر تهیه خورشت قیمه
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
هوش مصنوعی در میانه عملیات‌های سایبری علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور پخت شکر پلو با خورش قیمه
حبوبات لاکچری شد
طرز تهیه خورش قیمه اردبیلی
ویژگی شگفت انگیز لپه که هیچکس به شما نمی گوید
 چرا مصرف محصولاتی مثل حلوا ارده یک انتخاب سالم است؟
دستور پخت غذاي بومي بوشهر
مقایسه ساختار پروتئینی گوشت حلال و غیرحلال
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
فرمول طلایی قیمه: نسبت دقیق گوشت و لپه برای هر نفر
چرا عاشقان غذای تند کمتر درد را حس می‌کنند؟
وقتی معده بر اثر پرخوری می‌ترکد!
پروتئین سالم یا ناسالم؟/ بهترین منابع پروتئین را بشناسید
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
جزئیات علاقه رهبر انقلاب به فیلم‌های کریستوفر نولان
چرا پاکستان و ترکیه در حمایت از عربستان وارد جنگ با انصارالله یمن نمی‌شوند؟/ عملیاتی شدن پیمان مکه زمان می‌برد
خلاصه بازی شباب الاهلی 1 - تراکتور 0
حمله دشمن آمریکایی به دو قایق صیادی در خلیج فارس
برد درخشان استقلال مقابل نماینده قطر؛ ستاره‌بازی شاگردان سهراب مقابل ستاره‌های خاموش السد
خلاصه بازی استقلال 3 - السد 0
حمله موشکی یمن به نجران عربستان
واکنش نکونام به شکست تراکتور در آسیا
تحریم جدید آمریکا علیه ایران
کشف پیکر مطهر یک شهید دفاع مقدس در طلاییه
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۳۵ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۳ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۰ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۰ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۷۲ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۸ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qkF
tabnak.ir/005qkF