ادعای ونس درباره گفتوگوی مستقیم با انصارالله یمن
همزمان با افزایش تنش میان نیروهای انصارالله یمن و عربستان سعودی، معاون رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد ایالات متحده در حال انجام «گفتوگوهای مستقیم» با انصارالله است.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ما در گفتوگوهای مستقیم با خود حوثیها (نیروهای انصارالله یمن) نیز مشارکت داشتهایم.
بنا بر این گزارش، معاون دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت: ایالات متحده مطمئن است که اوضاع را مدیریت میکند. البته که اوضاع همچنان ناپایدار است و ما همچنان تحولات را زیر نظر داریم تا از تضمین کامل منافع خود اطمینان حاصل کنیم.
وزارت امور خارجه دولت صنعا پیشتر با صدور بیانیهای با اشاره به حملات عربستان علیه یمن اعلام کرده است: ریاض تا زمانی که به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد بود.
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