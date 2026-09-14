عکس: میزبانی پاییزی تالاب «کوچای»

دلتای “کوچای” در استان بورسا، که از ارزشمندترین تالاب‌های ترکیه به شمار می‌رود، با فرارسیدن فصل پاییز به ایستگاه استراحت و پناهگاهی برای پرندگان مهاجر تبدیل شده است. این منطقه با بهره‌گیری از اکوسیستم غنی و منابع غذایی فراوان، اکنون میزبان گونه‌های متنوعی از پرندگان از جمله حواصیل خاکستری و تلیله کوچک است که در میانه سفر طولانی خود، این تالاب را به عنوان مقصدی ایده‌آل برای توقف و تجدید قوا انتخاب کرده‌اند.