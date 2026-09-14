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ولیعهد عربستان فردا به مصر می‌رود

یک منبع دیپلماتیک سعودی از سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان طی فردا به قاهره و دیدار و گفت‌وگوی او با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر درباره تحولات یمن، امنیت کشتیرانی در باب‌المندب و تنگه هرمز و آخرین تحولات منطقه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۷
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ولیعهد عربستان

به گزارش تابناک، یک منبع دیپلماتیک عربستانی گفت، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، فردا در سفری رسمی و یک‌روزه وارد قاهره می‌شود و با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، درباره تحولات یمن، امنیت کشتیرانی در باب‌المندب و تنگه هرمز و آخرین تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد.

منبع مذکور تأکید کرد محمد بن سلمان در جریان سفر خود با رئیس‌جمهور مصر و شماری از مقام‌های ارشد این کشور دیدار خواهد کرد.

امنیت کشتیرانی در باب‌المندب و دریای سرخ از مهم‌ترین محورهای مذاکرات اعلام شده است. دو طرف قرار است درباره راه‌های جلوگیری از تبدیل وضعیت در ورودی دریای سرخ به تهدیدی پایدار برای کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تضمین تداوم تردد کشتی‌ها در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب گفت‌وگو کنند.

این منبع دیپلماتیک تأکید کرد، موضوع یمن نیز از دیگر موضوعات اصلی مذاکرات خواهد بود که در کنار بررسی تحولات خاورمیانه، در دستور کار دیدار ولیعهد عربستان و رئیس‌جمهور مصر قرار دارد.

تحولات سودان، سومالی، فلسطین و سوریه و همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه میان ریاض و قاهره در حوزه‌های مختلف، از دیگر محورهای مذاکرات عنوان شده است.

منبع دیپلماتیک سعودی همچنین احتمال بررسی عضویت مصر در ائتلاف سه‌جانبه متشکل از عربستان، ترکیه و پاکستان را در جریان این سفر رد کرده است.

منبع: ایسنا

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عربستان بن سلمان ولیعهد عربستان مصر یمن باب المندب
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