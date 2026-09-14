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کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۶
بازدید: ۳۰۱

عکس: آماده‌سازی و مرمت مدرسه امیرکبیر دهستان کسمه جان - تالش

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر ۱۴۰۵، رنگ آمیزی و مرمت دبستان امیرکبیر دهستان کسمه جان تالش توسط دانشجویان قرارگاه جهادی شهید جعفر روستا انجام شد. برگزاری کلاس‌های تربیتی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این اردو بود که توسط بسیج دانش آموزی خواهران شهرستان تالش در دو دبستان امیرکبیر و کاشف اجرا شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سال تحصیلی جدید تالش قرارگاه جهادی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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