عکس: آماده‌سازی و مرمت مدرسه امیرکبیر دهستان کسمه جان - تالش

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر ۱۴۰۵، رنگ آمیزی و مرمت دبستان امیرکبیر دهستان کسمه جان تالش توسط دانشجویان قرارگاه جهادی شهید جعفر روستا انجام شد. برگزاری کلاس‌های تربیتی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این اردو بود که توسط بسیج دانش آموزی خواهران شهرستان تالش در دو دبستان امیرکبیر و کاشف اجرا شد.