عکس: آمادهسازی و مرمت مدرسه امیرکبیر دهستان کسمه جان - تالش
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر ۱۴۰۵، رنگ آمیزی و مرمت دبستان امیرکبیر دهستان کسمه جان تالش توسط دانشجویان قرارگاه جهادی شهید جعفر روستا انجام شد. برگزاری کلاسهای تربیتی و فرهنگی از دیگر برنامههای این اردو بود که توسط بسیج دانش آموزی خواهران شهرستان تالش در دو دبستان امیرکبیر و کاشف اجرا شد.
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برچسبها:عکس خبری سال تحصیلی جدید تالش قرارگاه جهادی
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