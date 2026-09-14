جوان مبتلا به سندرم داون با اهدای اعضا جاودانه شد+عکس

ابوالفضل دهقان، پهلوان زورخانه‌ای یزد، پس از سانحه تصادف دچار مرگ مغزی و با رضایت خانواده‌اش، اعضای او به بیماران نیازمند اهدا شد و به عنوان نخستین اهداکننده عضو مبتلا به سندرم داون در کشور جاودانه شد.

به گزارش تابناک، پهلوان ابوالفضل یزدی، نخستین اهداکننده عضو مبتلا به سندرم داون در کشور، پس از وقوع حادثه تصادف و اعلام مرگ مغزی، با رضایت بزرگوارانه خانواده‌اش به جمع اهداکنندگان عضو پیوست و با اهدای اعضای خود، فرصت دوباره زندگی را به بیماران نیازمند بخشید.

اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با تجلیل از این اقدام ارزشمند، از وی با عنوان «پهلوان ابوالفضل یزدی» یادکرد؛ پهلوانی که با رفتنش، زندگی را به دیگران هدیه داد.

منتبع: فارس