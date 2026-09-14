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جوان مبتلا به سندرم داون با اهدای اعضا جاودانه شد+عکس

ابوالفضل دهقان، پهلوان زورخانه‌ای یزد، پس از سانحه تصادف دچار مرگ مغزی و با رضایت خانواده‌اش، اعضای او به بیماران نیازمند اهدا شد و به عنوان نخستین اهداکننده عضو مبتلا به سندرم داون در کشور جاودانه شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۵
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سندرم داون

به گزارش تابناک، پهلوان ابوالفضل یزدی، نخستین اهداکننده عضو مبتلا به سندرم داون در کشور، پس از وقوع حادثه تصادف و اعلام مرگ مغزی، با رضایت بزرگوارانه خانواده‌اش به جمع اهداکنندگان عضو پیوست و با اهدای اعضای خود، فرصت دوباره زندگی را به بیماران نیازمند بخشید.

اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با تجلیل از این اقدام ارزشمند، از وی با عنوان «پهلوان ابوالفضل یزدی» یادکرد؛ پهلوانی که با رفتنش، زندگی را به دیگران هدیه داد.

منتبع: فارس

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