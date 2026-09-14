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حادثه برای سه نفر در رود مارون / یک نفر نجات یافت

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع حادثه غرق‌شدگی سه نفر در رودخانه مارون کهگیلویه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۰
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غرق شدن

به گزارش تابناک، پرویز غفار‌فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحم عصر دوشنبه ۲۳ شهریورما،اظهار کرد: ساعت۱۵:۵۰ امروز، گزارشی مبنی بر غرق‌شدن سه نفر در رودخانه مارون، زیر پل روستای سه‌گدار کهگیلویه، به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند که در جریان عملیات امداد و جست‌وجو، یک نفر زنده پیدا و برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل شد.

اورژانس ۱۱۵ پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دو نفر دیگر در این حادثه جان خود را از دست دادند.

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برچسب ها
کهگیلویه و بویراحمد مارون رودخانه مارون غرق شدن غرق شدگی
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