حادثه برای سه نفر در رود مارون / یک نفر نجات یافت
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع حادثه غرقشدگی سه نفر در رودخانه مارون کهگیلویه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۰| |
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به گزارش تابناک، پرویز غفارفرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحم عصر دوشنبه ۲۳ شهریورما،اظهار کرد: ساعت۱۵:۵۰ امروز، گزارشی مبنی بر غرقشدن سه نفر در رودخانه مارون، زیر پل روستای سهگدار کهگیلویه، به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند که در جریان عملیات امداد و جستوجو، یک نفر زنده پیدا و برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل شد.
اورژانس ۱۱۵ پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دو نفر دیگر در این حادثه جان خود را از دست دادند.
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