حادثه برای سه نفر در رود مارون / یک نفر نجات یافت

به گزارش تابناک، پرویز غفار‌فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحم عصر دوشنبه ۲۳ شهریورما،اظهار کرد: ساعت۱۵:۵۰ امروز، گزارشی مبنی بر غرق‌شدن سه نفر در رودخانه مارون، زیر پل روستای سه‌گدار کهگیلویه، به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند که در جریان عملیات امداد و جست‌وجو، یک نفر زنده پیدا و برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل شد.

اورژانس ۱۱۵ پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دو نفر دیگر در این حادثه جان خود را از دست دادند.