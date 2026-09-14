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کد خبر: ۱۳۹۴۳۷۹
بازدید: ۷۹۹

عکس: پنجمین جشنواره جهانی سیرک در سن‌پترزبورگ

سن‌پترزبورگ بار دیگر با میزبانی از ۲۵۰ هنرمند و کارشناس برجسته از ۱۸ کشور جهان، جایگاه خود را به عنوان پایتخت جهانی هنر سیرک تثبیت کرد. پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی «بدون مرز» که در سیرک تاریخی «چینیزلی» بر کرانه رود فونتانکا برگزار شد، به صحنه‌ای برای نمایش پیوند میان زیبایی‌شناسیِ کلاسیک و فناوری‌های مدرن بدل گشت؛ جایی که کارگردانان این رویداد با بهره‌گیری از نمادهای «شکوه امپراتوری» و تکنیک‌های پیشرفته، تجربه‌ای بصری و متمایز را برای تماشاگران رقم زدند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشنواره جهانی سیرک سن پترزبورگ هنر سیرک سیرک تاریخی چینیزلی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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