عکس: پنجمین جشنواره جهانی سیرک در سن‌پترزبورگ

سن‌پترزبورگ بار دیگر با میزبانی از ۲۵۰ هنرمند و کارشناس برجسته از ۱۸ کشور جهان، جایگاه خود را به عنوان پایتخت جهانی هنر سیرک تثبیت کرد. پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی «بدون مرز» که در سیرک تاریخی «چینیزلی» بر کرانه رود فونتانکا برگزار شد، به صحنه‌ای برای نمایش پیوند میان زیبایی‌شناسیِ کلاسیک و فناوری‌های مدرن بدل گشت؛ جایی که کارگردانان این رویداد با بهره‌گیری از نمادهای «شکوه امپراتوری» و تکنیک‌های پیشرفته، تجربه‌ای بصری و متمایز را برای تماشاگران رقم زدند.