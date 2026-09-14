بهره برداری کارخانه شماره ۲ «ایرانذوب» فولاد مبارکه
این کلانپروژه که با سرمایهگذاری ۴۷۰ میلیارد تومانی و اتکا به توان پیمانکاران داخلی تکمیل شده، ضمن ارتقای ظرفیت تولید از ۱۰ به ۲۵ هزار تن، نمادی از تابآوری صنعت فولاد در برابر بحرانها و گامی استراتژیک برای خودکفایی در تولید قطعات حساس صنعتی است.
در آیین ویژهای که صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد، کارخانه شماره ۲ شرکت «ایرانذوب» با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از مدیران ارشد صنعتی کشور به صورت رسمی افتتاح شد و در مدار تولید قرار گرفت. این افتتاحیه، گامی استراتژیک در راستای تکمیل زنجیره ارزش و پاسخ به نیازهای رو به رشد صنایع مادر کشور ارزیابی میشود.
پروژه احداث کارخانه شماره ۲ ایرانذوب که از تیرماه سال ۱۴۰۴ با هدف ارتقای کیفی سبد محصولات و گسترش سهم بازار داخلی و فرامرزی کلید خورد، اکنون به ثمر نشسته است. این طرح توسعهای با تزریق سرمایهای بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان از سوی گروه فولادمبارکه و با تکیه بر دانش فنی ۱۵ پیمانکار و شرکت دانشبنیان داخلی محقق شده است. فرآیند طراحی، ساخت و راهاندازی این واحد تولیدی که نمادی از خودباوری در اتکا به تخصص بومی محسوب میشود، طی هشت ماه تلاش مستمر در بهمنماه ۱۴۰۴ تکمیل شده بود.
پیش از این، ظرفیت اسمی ایرانذوب سالیانه معادل ۱۰ هزار تن و متکی بر فرآیندهای نیمهاتوماتیک و دستی بود؛ اما با ورود این خطوط تازه و افزایش سالانه ۱۵ هزار تن محصول استاندارد، ظرفیت کل به ۲۵ هزار تن رسید و خطوط تولید بهطور کامل مکانیزه و مدرن شدند.
فناوری تماماتوماتیک دیزاماتیک؛ ارتقای بهرهوری و کاهش بهای تمامشده
قلب تپنده فنی این کارخانه، بهرهگیری از خط قالبگیری تماماتوماتیک دیزاماتیک ساخت کشور فنلاند است؛ تجهیزاتی مدرن که با ارزش پایه ۳۰۰ هزار یورو در سال ۱۳۹۹ تامین شده و هماکنون با توجه به نوسانات ارزی، ارزش روز داراییهای ریالی شرکت را بیش از ۸ برابر ارتقا داده است.
استقرار این سامانه مکانیزه، علاوه بر ۳ برابر کردن سرعت خطوط در قیاس با تجهیزات پیشین، شاخص دقت و کیفیت ریختهگری را به اوج رسانده و بهای تمامشده فرآیند تولید را تا ۳۰ درصد کاهش داده است؛ مزیتی رقابتی که پایههای نفوذ تجاری ایرانذوب را در بازارهای برونمرزی تحکیم میبخشد.
پاسخگویی به صنایع مادر و ارزآوری در افق صادراتی
سبد محصولات کارخانه شماره ۲ متمرکز بر انواع گلولههای بالمیل و قطعات پیچیده ریختهگری فولادی و چدنی آلیاژی است. این اقلام راهبردی نیاز حیاتی صنایع کلیدی نظیر معادن، سیمان، فولادسازی، حملونقل ریلی، نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی را تامین کرده و اثری مستقیم بر کاهش ارزبری و قطع وابستگی وارداتی دارد. افزون بر پوشش کامل تقاضای صنایع کشور، این خطوط با استانداردهای صادراتی برنامهریزی شدهاند تا سهم ارزشمندی از صادرات غیرنفتی منطقهای و فرامنطقهای را به نام صنعت ایران ثبت کنند.
این کلانپروژه صنعتی فرصت اشتغال مستقیم و پایدار را برای ۴۰ نفر از متخصصان و جوانان نخبه کشور فراهم آورده است. این دستاورد در لایههای گستردهتر، شبکهای پویا از مشاغل نامستقیم در حوزههای لجستیک، حملونقل، خدمات مهندسی و زنجیره تامین مواد اولیه پدید آورده و موتور محرکه اقتصاد صنعتی منطقه به شمار میرود.
حماسه بازسازی شبانهروزی با الگوی فولاد مبارکه
کارخانه شماره ۲ ایرانذوب که در اسفندماه ۱۴۰۴ آماده آغاز فعالیت رسمی بود، در جریان تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مجموعه مجاور، دستخوش آسیبهای جدی فیزیکی و تاسیساتی شد. با این حال، پولادمردان و پرسنل غیور ایرانذوب بیدرنگ پای در میدان گذاشته و با عزمی مثالزدنی، بازسازی شبانهروزی و بدون وقفه کل خطوط آسیبدیده را رقم زدند.
این عملیات غرورآفرین با الگوبرداری از فرهنگ مدیریت جهادی، تابآوری و تجربه راهبردی گروه فولاد مبارکه در مواجهه با بحرانها پیش رفت؛ رویکردی که سرعت، دقت و کیفیت را در بازسازی در هم آمیخت و اجازه نداد چرخه تولید ملی حتی برای لحظهای متوقف شود. ثمره این همت جهادی و غیرت مهندسی، احیای صددرصدی خطوط در شهریورماه ۱۴۰۵ است و بدین ترتیب، این کارخانه به عنوان نماد ایستادگی صنعت فولاد کشور رسماً افتتاح شد و به چرخه تولید پیوست.