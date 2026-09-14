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ورود خودروهای مناطق آزاد به کشور با ۲۰ درصد تخفیف!

مالکان خودروهای مناطق آزاد می‌توانند خودروهای خود را به پلاک ملی تبدیل کنند.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۷۷
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خودروهای مناطق آزاد

به گزارش تابناک، مدیرکل دفتر واردات گمرک، محمدعلی بهپوری، در بخشنامه‌ای اعلام کرد، به مالکان خودروهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود با تخفیف ویژه، خودروهای خود را به پلاک ملی تبدیل کنند.

مسئله پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد، یکی از چالش‌های پیچیده در سیاست‌گذاری واردات خودرو و تنظیم‌گری بازار بوده است. در سال‌های گذشته، کشمکش بر سر حقوق ورودی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های ورود این خودروها به سرزمین اصلی، نوسانات متعددی در بازار خودروهای لوکس ایجاد کرد.

به گفته بهپوری، تخفیف سود بازرگانی برای تبدیل پلاک بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و قانون بودجه امسال، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این فرصت فقط تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

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گمرک مناطق آزاد خودرو خودروهای وارداتی پلاک منطقه آزاد پلاک ملی
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