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ترور «مولوی گرگیچ» عالم اهل سنت در زاهدان

مولوی گرگیج، از علمای اهل‌سنت، در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف ترور قرار گرفته و به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۷۶
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مولوی گرگیچ

به گزارش تابناک، سرهنگ نوری، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان اظهار کرد: مولوی گرگیج، از علمای اهل‌سنت، در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف قرار گرفته و ترور شد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی برای روشن شدن ابعاد این اقدام را آغاز کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس قرار گرفته و تحقیقات انتظامی و اطلاعاتی در این خصوص ادامه دارد.

جزئیات بیشتر درباره این حادثه و وضعیت مولوی گرگیج پس از تکمیل بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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زاهدان مولوی اهل سنت ترور شهادت علمای اهل سنت
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