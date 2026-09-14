عکس: تاجیکستان در آستانه ۳۵ سالگی

در آستانه جشن ۳۵ سالگی استقلال تاجیکستان، مناظر روزمره شهرهایی نظیر خجند، روایتی از کشمکش میان گذشته و آینده است؛ جایی که مجسمه‌های فراموش‌شده لنین به حاشیه رانده شده‌اند و در مقابل، چهره رئیس‌جمهور امامعلی رحمان، از مدارس تا استخرها، بر گوشه و کنار زندگی مردم سایه افکنده است. این کشور که پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، برای فاصله گرفتن از میراث کمونیستی و ساخت هویت ملی نوین خود تلاش کرده، اکنون در حالی این مسیر را می‌پیماید که پس از دهه‌ها ناآرامی و جنگ داخلی، دورانی از ثبات و آرامش سیاسی را تجربه می‌کند. این گزارش تصویری، نگاهی است به بازارهای پرجنب‌وجوش و زندگی سنتی مردم، در گذار میان میراث دوران شوروی و تلاش‌های نوظهور برای تثبیت هویتی مستقل در قلب آسیای مرکزی.