تلفات مزدوران سعودی در حملات یمن به «الجوف»

به گزارش تابناک، شبکه خبری المسیره به نقل از یک منبع نظامی یمن گزارش داد محل تجمع مزدوران سعودی در صحرای «الجوف» در شمال یمن مورد هدف قرار گرفته است.

این منبع با اشاره به اینکه در حمله مذکور، تجهیزات نظامی سعودیها منهدم شد، خبر داد در این عملیات چندین نفر از این مزدوران کشته و زخمی شدند.

المسيره همچنین ساعتی پیش از هلاکت چهار نفر از سرکرده‌های مزدوران سعودی در منطقه «کهبوب» در باب المندب خبر داده بود.

این شبکه گزارش داد در این عملیات، چندین سرکرده و عنصر نظامی وابسته به عربستان به شدت زخمی شدند.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ظهر امروز خبر داد ارتش یمن در واکنش به تشدید حملات عربستان، یک عملیات نظامی گسترده و ویژه علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط در جنوب عربستان انجام داده‌ است.

وی گفت که این عملیات با ده‌ها فروند موشک و پهپاد انجام شده و آشیانه‌های هواپیما، رادارها، باندهای پروازی و انبارهای مهمات در پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته یحیی سریع، این اصابت‌ها دقیق بوده و خسارت‌های زیادی به این پایگاه وارد کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان گفت: جنگنده‌های اف ۱۵ و تایفون عربستان از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده و بیشتر استان‌های یمن را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند. او گفت که ارتش سعودی در پنج روز گذشته بیش از ۳۰۰ حمله هوایی در مناطق مختلف یمن انجام داده است.