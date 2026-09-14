عکس: سایه دیوار بر سر حیات‌وحش

در حالی که دولت ترامپ با شتاب به دنبال پیشبرد پروژه ۴۶ میلیارد دلاری دیوار مرزی از اقیانوس آرام تا خلیج مکزیک است، ساخت‌وساز در «پناهگاه ملی حیات وحش سانتا آنا» در تگزاس با یک مانع حقوقی جدی مواجه شده است. این پناهگاه که مأمن صد‌ها گونه مهاجر پرنده و حیوانات در معرض انقراض است، اکنون به کانون تنش میان پیمانکاران فدرال و نهاد‌های محلی تبدیل شده است؛ شکایتی که با استناد به ورود غیرقانونی به اراضی، فعلاً عملیات عمرانی را در این منطقه حساس زیست‌محیطی تا اواسط اکتبر متوقف کرده است.