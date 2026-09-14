شریان حیاتی نفت عربستان از کار افتاد

«به گزارش یک رسانه قطری، روند بازگشت خط لوله نفتی آسیب‌دیده عربستان به مدار بهره‌برداری طولانی خواهد بود و انتظار نمی‌رود که این خط لوله در کوتاه‌مدت عملیاتی شود.