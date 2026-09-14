شریان حیاتی نفت عربستان از کار افتاد
«به گزارش یک رسانه قطری، روند بازگشت خط لوله نفتی آسیبدیده عربستان به مدار بهرهبرداری طولانی خواهد بود و انتظار نمیرود که این خط لوله در کوتاهمدت عملیاتی شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره انگلیسی اعلام کرد که خط لوله حیاتی نفتی عربستان که هفته گذشته هدف حمله قرار گرفت، با وجود تلاش برای تعمیر قادر به فعالیت نخواهد بود.
مقامات آگاه گفتند تعمیر خسارتها از جمله در یک تأسیسات مهم پمپاژ ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد.
خط لوله شرق-غرب که در سراسر عربستان کشیده شده، برای راهبرد عربستان سعودی در انتقال صادرات نفت خود به دریای سرخ حیاتی است. این خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری (۷۴۵ مایلی) میتواند روزانه تا هفت میلیون بشکه نفت را حمل کند.
یکی از مقامات گفت ممکن است این خط لوله حین انجام تعمیرات بهطور جزئی کار کند.
منبع: تسنیم
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