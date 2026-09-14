«پول نداریم»؛ بهانه‌ای که با افشای توقف منابع در حساب دستگاه‌ها، رنگ باخت. حالا مشخص شده بخش قابل‌توجهی از بودجه، قبل از رسیدن به خزانه، در مسیر متوقف می‌شود.

به گزارش تابناک؛ طبق اطلاعات رسیده، بودجه دولت تا پایان تیرماه فقط ۲۱.۵ درصد کسری داشته در حالی که منابع حاصل از فروش نفت و گاز تحقق ۱۰۱ درصدی داشته است.

پیش از این مقامات دولتی بدون اشاره به نوع مدیریت دولت، کمبود منابع مالی را به ناتوانی در فروش نفت و محدودیت درآمد‌های نفتی نسبت داده بودند.

طبق اعلام امروز دیوان محاسبات ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حساب این سازمان رسوب کرده و بلا استفاده مانده است.

محسن برزوزاده مدیرکل اسبق خزانه می‌گوید که «بسیاری از منابع دولت پیش از ورود به خزانه به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود» و در این فرآیند، منابع بودجه‌ای عملاً به منابع فرابودجه‌ای تبدیل می‌شود.

این یعنی هم‌زمان با اعلام کسری بودجه، پول دولت از مسیر اصلی بودجه و خزانه خارج شده و در دسترس دولت نیز قرار نمی‌گیرد.

منبع: فارس