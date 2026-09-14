پشتپرده «پول نداریم» در دولت چیست؟
به گزارش تابناک؛ طبق اطلاعات رسیده، بودجه دولت تا پایان تیرماه فقط ۲۱.۵ درصد کسری داشته در حالی که منابع حاصل از فروش نفت و گاز تحقق ۱۰۱ درصدی داشته است.
پیش از این مقامات دولتی بدون اشاره به نوع مدیریت دولت، کمبود منابع مالی را به ناتوانی در فروش نفت و محدودیت درآمدهای نفتی نسبت داده بودند.
طبق اعلام امروز دیوان محاسبات ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در حساب این سازمان رسوب کرده و بلا استفاده مانده است.
محسن برزوزاده مدیرکل اسبق خزانه میگوید که «بسیاری از منابع دولت پیش از ورود به خزانه به حساب شرکتها واریز میشود» و در این فرآیند، منابع بودجهای عملاً به منابع فرابودجهای تبدیل میشود.
این یعنی همزمان با اعلام کسری بودجه، پول دولت از مسیر اصلی بودجه و خزانه خارج شده و در دسترس دولت نیز قرار نمیگیرد.
منبع: فارس